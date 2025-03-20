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Лига наций УЕФА. Лига C
Словакия
20.03.2025 21:45 – перерыв 0 : 0
Словения
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Лига наций
20 марта 2025, 21:59 | Обновлено 20 марта 2025, 22:05
338
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Лига наций. Все матчи игрового дня плей-офф. Смотреть онлайн LIVE

Оппонентом украинской команды Сергея Реброва будет сборная Бельгии

20 марта 2025, 21:59 | Обновлено 20 марта 2025, 22:05
338
0
Лига наций. Все матчи игрового дня плей-офф. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

​Вечером 20 марта пройдут матчи 1/4 финала и плей-офф Лиги наций 2024/25.

Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оппонентом команды Сергея Реброва будет Бельгия, занявшая третье место в группе топ-дивизиона.

Украинская команда проведет первый матч на условно домашней арене в Мурсии (20 марта), а ответный – на выезде в Генке (23 марта).

В 1/4 финала зрители увидят интересные матчи: Дания – Португалия, Италия – Германия, Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция.

Ответные поединки пройдут 23 марта 2025 года.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

​Лига наций УЕФА

Первые матчи, 20 марта

1/4 финала

  • 21:45. Дания – Португалия
  • 21:45. Италия – Германия
  • 21:45. Нидерланды – Испания
  • 21:45. Хорватия – Франция

Плей-офф. Лига наций A/B

  • 19:00. Турция – Венгрия – 3:1
  • 21:45. Украина – Бельгия
  • 21:45. Австрия – Сербия
  • 21:45. Греция – Шотландия

Плей-офф. Лига наций B/C

  • 19:00. Армения – Грузия – 0:3
  • 21:45. Косово – Исландия
  • 21:45. Болгария – Ирландия
  • 21:45. Словакия – Словения

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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