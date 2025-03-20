Лига наций. Все матчи игрового дня плей-офф. Смотреть онлайн LIVE
Оппонентом украинской команды Сергея Реброва будет сборная Бельгии
Вечером 20 марта пройдут матчи 1/4 финала и плей-офф Лиги наций 2024/25.
Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Оппонентом команды Сергея Реброва будет Бельгия, занявшая третье место в группе топ-дивизиона.
Украинская команда проведет первый матч на условно домашней арене в Мурсии (20 марта), а ответный – на выезде в Генке (23 марта).
В 1/4 финала зрители увидят интересные матчи: Дания – Португалия, Италия – Германия, Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция.
Ответные поединки пройдут 23 марта 2025 года.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Лига наций УЕФА
Первые матчи, 20 марта
1/4 финала
- 21:45. Дания – Португалия
- 21:45. Италия – Германия
- 21:45. Нидерланды – Испания
- 21:45. Хорватия – Франция
Плей-офф. Лига наций A/B
- 19:00. Турция – Венгрия – 3:1
- 21:45. Украина – Бельгия
- 21:45. Австрия – Сербия
- 21:45. Греция – Шотландия
Плей-офф. Лига наций B/C
- 19:00. Армения – Грузия – 0:3
- 21:45. Косово – Исландия
- 21:45. Болгария – Ирландия
- 21:45. Словакия – Словения
Инфографика
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