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Словакия
20.03.2025 21:45 - : -
Словения
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Лига наций
20 марта 2025, 04:37 | Обновлено 20 марта 2025, 04:42
28
0

Словакия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 20 марта в 21:45 по Киеву

20 марта 2025, 04:37 | Обновлено 20 марта 2025, 04:42
28
0
Словакия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
futbalsfz. Франческо Кальцона

20 марта на «Тегельне поле» пройдет первый матч стыка за право играть в дивизионе В Лиги Наций, в котором сборная Словакии встретится со сборной Словении. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Словакия

Команда в последнее время стала снова появляться на Евро. Вернулась она и на прошлогодний турнир, и в целом выступила там хорошо. Правда, ограничилась там одной победой, когда в первом туре шокировала Бельгию. Но это в сочетании с ничьей против Румынии было достаточно, чтобы оставить за бортом плей-офф Украину, хотя ей проиграли во втором туре. Расклад был таков, что ничейный исход в третьем туре позволял идти дальше и словакам, и румынам, вне зависимости от перипетий параллельного матча - и их бой закончился 1:1. Отомстили за украинцев англичане, в первом же раунде плей-офф выиграв за счет голов в дополнительные минуты.

В Лиге Наций подопечные Кальцоны показали стопроцентный результат с аутсайдерами квартета, Эстонией и Азербайджаном. Но спор за первое место при этом проиграли безоговорочно Швеции - 2:2 дома и 1:2 на выезде.

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Словения

Сборная в прошлом году наконец-то вернулась на большие чемпионаты, сыграв на Евро. И запомнилась там своим миролюбивым настроем, сыграв вничью со всеми соперниками, что в группе, с Данией, Сербией и Англией, что в уже в плей-офф, с Португалией. Вот только Диогу Коште не получилось забить не только в основное время и в экстра-тайме, но и в послематчевых пенальти - выступления закончились на стадии 1/8 финала.

Осенью, в рамках Лиги Наций, подопечные Матьяжа Кека оказались однозначно слабее Норвегии (0:3 и 1:4) и сильнее только Казахстана, который дважды обыграли сухо. С сильной Австрией дважды закончили вничью, но в итоге закончили третьими в своем квартете.

Статистика личных встреч

Словенцы выиграли трижды в семи очных поединках при единственном поражении. В последний раз стороны пересекались осенью 2021-го года, в рамках отбора на чемпионат мира - тогда оба поединка приносили результативные ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев. Но они не намного сильнее соперника - пока берем тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Словакия
20 марта 2025 -
21:45
Словения
Тотал больше 2.0 1.67 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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