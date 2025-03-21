Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словакия – Словения – 0:0. Видеообзор матча
Лига наций УЕФА. Лига C
Словакия
20.03.2025 21:45 – FT 0 : 0
Словения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
21 марта 2025, 03:12 |
26
0

Словакия – Словения – 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций

21 марта 2025, 03:12 |
26
0
Словакия – Словения – 0:0. Видеообзор матча
SITA/Patrik Mindžák

20 марта состоялся первый матч плей-офф Лиги наций B/C между сборными Словакии и Словении.

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций B/C. Первый матч, 20 марта

Словакия – Словения – 0:0

Видеообзор матча

По теме:
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Косово – Исландия – 2:1. Мурики не забил. Видео голов и обзор матча
Болгария – Ирландия – 1:2. Кто забил на 6-й? Видео голов и обзор матча
Лига наций сборная Словакии по футболу сборная Словении по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20 марта 2025, 23:39 159
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию

Наша национальная команда сделала шаг к выходу в Лигу А

ЗИНЧЕНКО: «Это топ-команда, какой она и была. Нам нужно стоять на земле»
Футбол | 21 марта 2025, 02:55 0
ЗИНЧЕНКО: «Это топ-команда, какой она и была. Нам нужно стоять на земле»
ЗИНЧЕНКО: «Это топ-команда, какой она и была. Нам нужно стоять на земле»

Александр прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией в плей-офф ЛН

УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
Бокс | 20.03.2025, 13:28
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
Футбол | 21.03.2025, 00:01
Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Бокс | 20.03.2025, 08:28
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
20.03.2025, 17:10 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 19:47 3
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 6
Бокс
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 2
Бокс
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 6
Футбол
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 1
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
20.03.2025, 19:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем