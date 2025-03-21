20 марта состоялся первый матч плей-офф Лиги наций B/C между сборными Словакии и Словении.

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 0:0.

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Лига наций B/C. Первый матч, 20 марта

Словакия – Словения – 0:0

Видеообзор матча