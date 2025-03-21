Лига наций21 марта 2025, 03:12 |
26
0
Словакия – Словения – 0:0. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций
21 марта 2025, 03:12 |
26
0
20 марта состоялся первый матч плей-офф Лиги наций B/C между сборными Словакии и Словении.
Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций B/C. Первый матч, 20 марта
Словакия – Словения – 0:0
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 марта 2025, 23:39 159
Наша национальная команда сделала шаг к выходу в Лигу А
Футбол | 21 марта 2025, 02:55 0
Александр прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией в плей-офф ЛН
Бокс | 20.03.2025, 13:28
Футбол | 21.03.2025, 00:01
Бокс | 20.03.2025, 08:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.03.2025, 17:10 1
20.03.2025, 19:47 3
19.03.2025, 08:03 6
19.03.2025, 09:34 2
19.03.2025, 12:46 2
20.03.2025, 23:40 6
20.03.2025, 07:55 1
20.03.2025, 19:33