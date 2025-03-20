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Лига наций
20 марта 2025, 14:50 | Обновлено 20 марта 2025, 15:05
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0

День большого футбола. Кто с кем сыграет в Лиге наций?

Вечером 20 марта пройдут поединки 1/4 финала и плей-офф между лигами

20 марта 2025, 14:50 | Обновлено 20 марта 2025, 15:05
45
0
День большого футбола. Кто с кем сыграет в Лиге наций?
Коллаж Sport.ua

​Вечером 20 ноября пройдут матчи 1/4 финала и плей-офф Лиги наций 2024/25.

Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оппонентом команды Сергея Реброва будет Бельгия, занявшая третье место в группе топ-дивизиона.

Украинская команда проведет первый матч на условно домашней арене в Мурсии (20 марта), а ответный – на выезде в Генке (23 марта).

В 1/4 финала зрители увидят интересные матчи: Дания – Португалия, Италия – Германия, Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция

Победитель противостояния между Хорватией и Францией станет соперником Украины в группе квалификации ЧМ-2026, где также выступят команды Исландии и Азербайджана.

Матчи плей-офф Лиги A/B и плей-офф Лиги B/C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.

​Лига наций УЕФА

Первые матчи, 20 марта

1/4 финала

  • 21:45. Дания – Португалия
  • 21:45. Италия – Германия
  • 21:45. Нидерланды – Испания
  • 21:45. Хорватия – Франция

Плей-офф. Лига наций A/B

  • 19:00. Армения – Грузия
  • 19:00. Турция – Венгрия
  • 21:45. Австрия – Сербия
  • 21:45. Греция – Шотландия

Плей-офф. Лига наций B/C

  • 21:45. Болгария – Ирландия
  • 21:45. Косово – Исландия
  • 21:45. Словакия – Словения
  • 21:45. Украина – Бельгия

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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