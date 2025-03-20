День большого футбола. Кто с кем сыграет в Лиге наций?
Вечером 20 марта пройдут поединки 1/4 финала и плей-офф между лигами
Вечером 20 ноября пройдут матчи 1/4 финала и плей-офф Лиги наций 2024/25.
Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.
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Оппонентом команды Сергея Реброва будет Бельгия, занявшая третье место в группе топ-дивизиона.
Украинская команда проведет первый матч на условно домашней арене в Мурсии (20 марта), а ответный – на выезде в Генке (23 марта).
В 1/4 финала зрители увидят интересные матчи: Дания – Португалия, Италия – Германия, Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция
Победитель противостояния между Хорватией и Францией станет соперником Украины в группе квалификации ЧМ-2026, где также выступят команды Исландии и Азербайджана.
Матчи плей-офф Лиги A/B и плей-офф Лиги B/C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 20 и 23 марта 2025 года.
Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.
Лига наций УЕФА
Первые матчи, 20 марта
1/4 финала
- 21:45. Дания – Португалия
- 21:45. Италия – Германия
- 21:45. Нидерланды – Испания
- 21:45. Хорватия – Франция
Плей-офф. Лига наций A/B
- 19:00. Армения – Грузия
- 19:00. Турция – Венгрия
- 21:45. Австрия – Сербия
- 21:45. Греция – Шотландия
Плей-офф. Лига наций B/C
- 21:45. Болгария – Ирландия
- 21:45. Косово – Исландия
- 21:45. Словакия – Словения
- 21:45. Украина – Бельгия
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