День большого футбола. Кто с кем сыграет в Лиге наций?

​Вечером 20 ноября пройдут матчи 1/4 финала и плей-офф Лиги наций 2024/25.

Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.

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Оппонентом команды Сергея Реброва будет Бельгия, занявшая третье место в группе топ-дивизиона.

Украинская команда проведет первый матч на условно домашней арене в Мурсии (20 марта), а ответный – на выезде в Генке (23 марта).

В 1/4 финала зрители увидят интересные матчи: Дания – Португалия, Италия – Германия, Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция

Победитель противостояния между Хорватией и Францией станет соперником Украины в группе квалификации ЧМ-2026, где также выступят команды Исландии и Азербайджана.

Матчи плей-офф Лиги A/B и плей-офф Лиги B/C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.

​Лига наций УЕФА

Первые матчи, 20 марта

1/4 финала

21:45. Дания – Португалия

21:45. Италия – Германия

21:45. Нидерланды – Испания

21:45. Хорватия – Франция

Плей-офф. Лига наций A/B

19:00. Армения – Грузия

19:00. Турция – Венгрия

21:45. Австрия – Сербия

21:45. Греция – Шотландия

Плей-офф. Лига наций B/C

21:45. Болгария – Ирландия

21:45. Косово – Исландия

21:45. Словакия – Словения

21:45. Украина – Бельгия

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