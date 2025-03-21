20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли сборные Австрии и Сербии. Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

На 37-й минуте полузащитник «Фрайбурга» Грегорич вывел хозяев вперед. Во втором тайме гости сумели восстановить паритет – гол на свой счет записал футболист «Аталанты» Самарджич.

Стоит отметить, что Австрия больше владела мячом (69% – 31%) и чаще била в сторону ворот соперника (24–8), но победить так и не сумела.

Ответный матч состоится 23 марта на стадионе имени Райко Митича в Белграде. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Лига наций, матчи на вылет. 20 марта

Австрия – Сербия – 1:1

Голы: Грегорич, 37 – Самарджич, 61

Видеообзор матча: