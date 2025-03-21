Австрия – Сербия – 1:1. Гости спаслись во втором тайме. Видео голов
Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций, который состоялся 20 марта
20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли сборные Австрии и Сербии. Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.
На 37-й минуте полузащитник «Фрайбурга» Грегорич вывел хозяев вперед. Во втором тайме гости сумели восстановить паритет – гол на свой счет записал футболист «Аталанты» Самарджич.
Стоит отметить, что Австрия больше владела мячом (69% – 31%) и чаще била в сторону ворот соперника (24–8), но победить так и не сумела.
Ответный матч состоится 23 марта на стадионе имени Райко Митича в Белграде. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Лига наций, матчи на вылет. 20 марта
Австрия – Сербия – 1:1
Голы: Грегорич, 37 – Самарджич, 61
Видеообзор матча:
События матча
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