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Греция
20.03.2025 21:45 - : -
Шотландия
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Лига наций
20 марта 2025, 04:24 |
29
0

Греция – Шотландия. Прогноз и анонс на матч плей-офф ЛН

Первый поединок состоится 20 марта и начнется в 21:45

20 марта 2025, 04:24 |
29
0
Греция – Шотландия. Прогноз и анонс на матч плей-офф ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта на «Георгиос Караискакис» пройдет первый матч стыка за право играть в дивизионе А Лиги Наций, в котором сборная Греции встретится со сборной Шотландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Греция

Команда уже очень давно никак не может пробиться на большие турниры. Ближе всего к возвращению она была год назад. Тогда разгромили 5:0 Казахстан, но Мамардашвили в решающем раунде плей-офф не пропустил в основное и дополнительное время и выиграл для Грузии серию пенальти, обеспечив ее дебют на Евро.

После этого новым наставником греков стал Иван Йованович. И с ним получилось отлично проявить себя в Лиге Наций, где просто не повезло получить в конкуренты на жеребьевке саму Англию. Гранда обыграли, причем на выезде. Но все же дома потом был разгром от Кейна и компании. В итоге даже с пятью победами в шести встречах сборная закончила выступления только второй. Так что шансы подняться в дивизион А есть, но нужно выиграть стыковые поединки.

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Шотландия

Сборная в последнее время смогла сделать то, что никак не получается у следующего соперника - вернуться в число участников чемпионатов Европы. Правда, что на предыдущем таком турнире, что на прошлогоднем результаты были скромны: по одной ничьей при паре поражений. В 2024-м после поражения Германии 1:5 в матче открытии получилось закончить 1:1 со Швейцарией, и в последнем туре были попытки дожать Венгрию, но в итоге перед самым финальным свистком единственный гол забил противник.

Провально начинали подопечные Стива Кларка Лигу Наций, проиграв всем троим соперникам. Но снова показали свой фирменный характер, сумев отстоять нулевую ничью дома с Португалией и обыграв Хорватию дома, а сдувшуюся Польшу - даже в гостях. Именно в том очном споре и было обеспечено итоговое третье место.

Статистика личных встреч

Сборные пересекались только во время отбора на Евро-1996. И тогда обменялись минимальными домашними победами - по 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что в этой паре домашних команд выиграют греки, что принимают соперника дома. Согласимся и поставим на этот исход (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Греция
20 марта 2025 -
21:45
Шотландия
Победа Греции 1.83 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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