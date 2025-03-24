Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал признание голкипера Андрея Лунина лучшим игроком в составе «сине-желтых»:

– «Левом матча» болельщики выбрали Лунина. Согласны?

– О «льве матче» при такой игре вы меня даже не спрашивайте. «Антилевом матча» я назову Реброва с его очень «смелой» тактикой. Теперь болельщики, надеюсь, вы понимаете, что такое наша сборная. Вы видели вчера смелых футболистов в нашей команде и звезд, которыми они сами себя назначили? Сколько вы за таких «звезд» дадите? – сказал Леоненко.