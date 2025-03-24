Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Экс-игрок киевского «Динамо» оценил результат матча в Лиге наций
23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал признание голкипера Андрея Лунина лучшим игроком в составе «сине-желтых»:
– «Левом матча» болельщики выбрали Лунина. Согласны?
– О «льве матче» при такой игре вы меня даже не спрашивайте. «Антилевом матча» я назову Реброва с его очень «смелой» тактикой. Теперь болельщики, надеюсь, вы понимаете, что такое наша сборная. Вы видели вчера смелых футболистов в нашей команде и звезд, которыми они сами себя назначили? Сколько вы за таких «звезд» дадите? – сказал Леоненко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист отреагировал на слова Александра Хацкевича
В полуфиналах сыграют: Германия – Португалия, Испания – Франция
Просто з грузинами вистояли на 1-1 ... а тут Бельгія - клас гравців вищий за грузин.
Україна ледве не вилетіла з Ліги В Ліги Націй ще 3 місяці тому.
Так могли проходити... але Бельгія - об'єктивно сильніша та більш зіграна команда.
Засмучуватися можна було коли програли Словенії в 2000 ... а програти Бельгії в 1 м'яч за сумою двох матчів - це умовно нормально (заслужено та справедливо якщо намагатися бути об'єктивним).
Збірна України - це середня збірна з середніми гравцями. Нема жодного гравця з основного складу топового клубу.
Завищені очікування, надії та сподівання - це проблеми українських вболівальників. В складі збірної України нема жодного реально топового гравця в топового клубу, який би заслужено (по-спортивному) грав би в основному складі.
це не тренувати команду і не грати у футбол..
а звиздіти які всі погані - розуму багато не треба.
тим більш Леоненку, який з 28 років толком не грав,
бо завадили нерви, порушення режиму і горілочка...