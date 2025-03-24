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24 марта 2025, 12:23 | Обновлено 24 марта 2025, 12:25
1581
18

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»

Экс-игрок киевского «Динамо» оценил результат матча в Лиге наций

24 марта 2025, 12:23 | Обновлено 24 марта 2025, 12:25
1581
18
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал признание голкипера Андрея Лунина лучшим игроком в составе «сине-желтых»:

– «Левом матча» болельщики выбрали Лунина. Согласны?

– О «льве матче» при такой игре вы меня даже не спрашивайте. «Антилевом матча» я назову Реброва с его очень «смелой» тактикой. Теперь болельщики, надеюсь, вы понимаете, что такое наша сборная. Вы видели вчера смелых футболистов в нашей команде и звезд, которыми они сами себя назначили? Сколько вы за таких «звезд» дадите? – сказал Леоненко.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Виктор Леоненко Сергей Ребров Андрей Лунин
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 18
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DaVinci
Перший раз за довгий час погоджуся з Леоном. Ребров вічно хоче зіграти на результат і вічно обсирається
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+5
analex
Риторичне питання , а що ми , вболівалиники  , чекали : футбол чи результат ? Не вийшло ні першого , ні другого .Глухий захист і гра на відбій тепер називається низьким блоком ! 70 хвилин проканало тому що Бельгія зараз не зовсім топ- команда , а потім після першого " шахеда" все розсипалося , гравці втомилися - у тренера 5 замін  , а дві останні він робить за 2 хвилини до закічення гри , як висновок - перелякана команда програла ментально , а тренер - тактично
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+4
olex.mykhailov
Сьогодні,як не дивно, я з Леоном повністю згідний
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+4
Nba37
При Реброве Украина мучается на поле, мы не можем ставить автобус, рано или поздно пропустим с такой тактикой в 5 защитников и 2 опорниками, все в штрафной сидят, трусливая тактика 
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+3
Nba37
Ребров всё провалил, почему тогда Петракова не оставили, кумовство процветает 
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+2
Phantom
Кажіть вже прямо, ссиклива тактика
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+2
Андрій Заліщук
ось тут все по ділу
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+2
Nick.Grabowski
Україна грала в тактику "автобус" ще в Грузії в 2024 в матчі проти грузин. 
Просто з грузинами вистояли на 1-1 ... а тут Бельгія - клас гравців вищий за грузин. 
Україна ледве не вилетіла з Ліги В Ліги Націй ще 3 місяці тому.
Так могли проходити... але Бельгія - об'єктивно сильніша та більш зіграна команда.
Засмучуватися можна було коли програли Словенії в 2000 ... а програти Бельгії в 1 м'яч за сумою двох матчів - це умовно нормально (заслужено та справедливо якщо намагатися бути об'єктивним). 
Збірна України - це середня збірна з середніми гравцями. Нема жодного гравця з основного складу топового клубу. 
Завищені очікування, надії та сподівання - це проблеми українських вболівальників. В складі збірної України нема жодного реально топового гравця в топового клубу, який би заслужено (по-спортивному) грав би в основному складі. 
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+1
Nba37
Дам пару гривен, за таких футболистов от силы 
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-1
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Burevestnik
сидіти (лежати) з котами на дивані і дивитись матчі по телевізору -
це не тренувати команду і не грати у футбол..
а звиздіти які всі погані - розуму багато не треба.
тим більш Леоненку, який з 28 років толком не грав,
бо завадили нерви, порушення режиму і горілочка...
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-4
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