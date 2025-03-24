23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли Исландия и Косово. Гости одолели соперника со счетом 3:1 и в следующем сезоне сыграют в дивизионе B (общий счет 5:2).

На 2-й минуте хозяева открыли счет благодаря усилиям Оскарссона, но не сумели удержать преимущество. В первом тайме Мурики оформил дубль и позволил игрокам Косова уйти на перерыв с преимуществом.

Во второй половине игры Исландия осталась в меньшинстве из-за удаления Гуннарсона (вторая желтая). Гости воспользовались таким подарком – тот самый Мурики забил третий гол и установил окончательный счет.

Защитник «Колоса» из Ковалевки Илир Красничи вышел в составе Косова на 79-й минуте при счете 1:2. Хозяева в следующем сезоне продолжат выступления в дивизионе C.

Лига наций, матчи за выход в дивизион B. 23 марта

Исландия – Косово – 1:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Оскарссон, 2 – Мурики, 35, 45+3, 79

Удаление: Гуннарссон, 69

Видеообзор матча: