Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исландия – Косово – 1:3. Хет-трик Мурики, помощь игрока УПЛ. Видео голов
Лига наций УЕФА. Лига C
Исландия
23.03.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 3
Косово Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
24 марта 2025, 12:07 | Обновлено 24 марта 2025, 12:10
142
0

Исландия – Косово – 1:3. Хет-трик Мурики, помощь игрока УПЛ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций, который состоялся 23 марта

24 марта 2025, 12:07 | Обновлено 24 марта 2025, 12:10
142
0
Исландия – Косово – 1:3. Хет-трик Мурики, помощь игрока УПЛ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ведат Мурики

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли Исландия и Косово. Гости одолели соперника со счетом 3:1 и в следующем сезоне сыграют в дивизионе B (общий счет 5:2).

На 2-й минуте хозяева открыли счет благодаря усилиям Оскарссона, но не сумели удержать преимущество. В первом тайме Мурики оформил дубль и позволил игрокам Косова уйти на перерыв с преимуществом.

Во второй половине игры Исландия осталась в меньшинстве из-за удаления Гуннарсона (вторая желтая). Гости воспользовались таким подарком – тот самый Мурики забил третий гол и установил окончательный счет.

Защитник «Колоса» из Ковалевки Илир Красничи вышел в составе Косова на 79-й минуте при счете 1:2. Хозяева в следующем сезоне продолжат выступления в дивизионе C.

Лига наций, матчи за выход в дивизион B. 23 марта

Исландия – Косово – 1:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Оскарссон, 2 – Мурики, 35, 45+3, 79

Удаление: Гуннарссон, 69

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Косово).
69’
Арон Гуннарссон (Исландия) получает красную карточку.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Косово).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Косово).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
По теме:
Где украинцы? Четыре игрока Бельгии – в символической сборной Лиги наций
Ямаль обошел Винисиуса по голевым действиям на международном уровне
Рональд КУМАН: «Обе команды должны пройти в следующий раунд»
Лига наций сборная Исландии по футболу сборная Косова по футболу Ведат Мурики видео голов и обзор Илир Красничи
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Футбол | 24 марта 2025, 08:24 7
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги

На украинца нацелился «Галатасарай»

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23 марта 2025, 20:31 71
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией

23 марта в 21:45 в Генке состоится ответный матч плей-офф Лиги наций

«Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии
Футбол | 24.03.2025, 13:19
«Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии
«Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии
Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются
Футбол | 24.03.2025, 09:57
Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются
Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Теннис | 23.03.2025, 20:08
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 14
Футбол
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
22.03.2025, 18:35
Бокс
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
22.03.2025, 16:28
Бокс
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
23.03.2025, 10:34 7
Футбол
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
23.03.2025, 06:23 1
Футбол
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
24.03.2025, 00:23
Футбол
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
24.03.2025, 07:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем