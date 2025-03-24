Исландия – Косово – 1:3. Хет-трик Мурики, помощь игрока УПЛ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций, который состоялся 23 марта
23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли Исландия и Косово. Гости одолели соперника со счетом 3:1 и в следующем сезоне сыграют в дивизионе B (общий счет 5:2).
На 2-й минуте хозяева открыли счет благодаря усилиям Оскарссона, но не сумели удержать преимущество. В первом тайме Мурики оформил дубль и позволил игрокам Косова уйти на перерыв с преимуществом.
Во второй половине игры Исландия осталась в меньшинстве из-за удаления Гуннарсона (вторая желтая). Гости воспользовались таким подарком – тот самый Мурики забил третий гол и установил окончательный счет.
Защитник «Колоса» из Ковалевки Илир Красничи вышел в составе Косова на 79-й минуте при счете 1:2. Хозяева в следующем сезоне продолжат выступления в дивизионе C.
Лига наций, матчи за выход в дивизион B. 23 марта
Исландия – Косово – 1:3 (первый матч – 1:2)
Голы: Оскарссон, 2 – Мурики, 35, 45+3, 79
Удаление: Гуннарссон, 69
Видеообзор матча:
События матча
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