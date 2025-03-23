Игрок Колоса помог. Косово уверенно одолело Исландию на выезде

23 марта состоялся ответный матч стадии плейоф Лиги наций за выход в дивизион B.

Встречались сборные Исландии и Косово.

Гости приехали с минимальным преимуществом в один мяч (2:1 после первого матча). И казалось, что исландцы были настроены на победу, ведь уже на 2-й минуте этот гандикап был отыгран – Орри Оскарссон открыл счет в матче.

Но на этом радость исландцев завершилась, ведь в составе косоваров есть Ведат Мурики. Форвард «Мальорки» оформил в этой игре хет-трик.

Защитник коваловского «Колоса» Илир Красничи вышел на 79-й минуте при счете 1:2.

Лига наций. Плейоф за выход в дивизион. 23 марта

Исландия – Косово – 1:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Оскарссон, 2 – Мурики, 35, 45+3, 79

Удаление: Гуннарссон, 69