Игрок Колоса помог. Косово уверенно одолело Исландию на выезде
Илир Красничи шагает с командой в дивизион В
23 марта состоялся ответный матч стадии плейоф Лиги наций за выход в дивизион B.
Встречались сборные Исландии и Косово.
Гости приехали с минимальным преимуществом в один мяч (2:1 после первого матча). И казалось, что исландцы были настроены на победу, ведь уже на 2-й минуте этот гандикап был отыгран – Орри Оскарссон открыл счет в матче.
Но на этом радость исландцев завершилась, ведь в составе косоваров есть Ведат Мурики. Форвард «Мальорки» оформил в этой игре хет-трик.
Защитник коваловского «Колоса» Илир Красничи вышел на 79-й минуте при счете 1:2.
Лига наций. Плейоф за выход в дивизион. 23 марта
Исландия – Косово – 1:3 (первый матч – 1:2)
Голы: Оскарссон, 2 – Мурики, 35, 45+3, 79
Удаление: Гуннарссон, 69
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