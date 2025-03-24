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Лига наций УЕФА. Лига B
Проходит дальше Сербия
23.03.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
Австрия
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Лига наций
24 марта 2025, 12:52 | Обновлено 24 марта 2025, 12:53
32
0

Сербия – Австрия – 2:0. Гол Влаховича и удаление. Видеообзор матча

Команды сыграли ответный матч Лиги наций

24 марта 2025, 12:52 | Обновлено 24 марта 2025, 12:53
32
0
Сербия – Австрия – 2:0. Гол Влаховича и удаление. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сербия – Австрия

Национальная сборная Сербии комфортно обыграла сборную Австрии во втором матче плей-офф Лиги наций, одержав «сухую» победу (2:0).

В первом тайме команды преимущественно играли на встречных курсах, создавая моменты у ворот друг друга, но поразить ворота соперника никому не удалось.

Уже на старте второй половины игры голом отличился полузащитник хозяев Неманья Максимович, поразив ворота австрийцев на 56-й минуте игры. В середине второго тайма сборной Австрии стало куда сложнее – арбитр удалил защитника гостей Гернота Траунера. На 90-й минуте игры Душан Влахович установил окончательный счет в игре, снова поразив ворота Австрии.

Лига наций, матчи на вылет. 23 марта

Сербия – Австрия – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Максимович, 56, Влахович, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия).
68’
Гернот Траунер (Австрия) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Максимович (Сербия).
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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