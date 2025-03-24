Сербия – Австрия – 2:0. Гол Влаховича и удаление. Видеообзор матча
Команды сыграли ответный матч Лиги наций
Национальная сборная Сербии комфортно обыграла сборную Австрии во втором матче плей-офф Лиги наций, одержав «сухую» победу (2:0).
В первом тайме команды преимущественно играли на встречных курсах, создавая моменты у ворот друг друга, но поразить ворота соперника никому не удалось.
Уже на старте второй половины игры голом отличился полузащитник хозяев Неманья Максимович, поразив ворота австрийцев на 56-й минуте игры. В середине второго тайма сборной Австрии стало куда сложнее – арбитр удалил защитника гостей Гернота Траунера. На 90-й минуте игры Душан Влахович установил окончательный счет в игре, снова поразив ворота Австрии.
Лига наций, матчи на вылет. 23 марта
Сербия – Австрия – 2:0 (первый матч – 1:1)
Голы: Максимович, 56, Влахович, 90
Видеообзор матча:
События матча
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