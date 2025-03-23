23 марта на «Райко Митич» пройдет ответный матч за право играть в дивизионе А Лиги Наций, в котором сборная Сербии встретится со сборной Австрии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сербия

Команда при нынешнем наставнике, Драгане Стойковиче, демонстрирует довольно стабильно свой уровень. Его хватает, чтобы добиваться успеха в отборочных группах, или в рамках Лиги Наций. Но на "больших турнирах" следовала очередная неудача. Вот и на прошлогоднем Евро снова взяли пару ничьих, со Словенией (сравняв на 90+ минуте) и Данией, после поражения Англии - снова без плей-офф. Осенью зато выиграли спор у провалившийся Швейцарии за третье место. Но 6 набранных очков не хватило, чтобы обойти тех же датчан, что отнюдь не блеснули.

Сейчас сборная была откровенным аутсайдером даже такой пары. Тем более что ряд опытных футболистов травмированы. А в последний момент в больницу угодил из-за проблем с сердцем нынешний капитан, Митрович. Без него получилось, сровняв после перерыва, взять важную ничью.

Австрия

Сборная в последнее время смогла снова поднять свой уровень до достаточно высокого. Она продолжает пропускать чемпионаты мира, но на Евро стали завсегдатаем. Более того, получилось на обоих последних турнирах выигрывать по два матча на групповом этапе, уверенно проходя в плей-офф. Но на этом все и заканчивалось, так, в Германии уступили 1-2 туркам. Потом была Лига Наций, где в компании с Норвегией, Словенией и Казахстаном набрали 11 очков, став вторыми после скандинавов.

Все же шансы подняться в дивизион А оставались, но нужно было выиграть стыковые поединки с достаточно удобным соперником, сербами. Рангник собрал максимально боевой состав, без заметных кадровых проблем. Дома при этом, даже открыв счет, ограничились ничьей - теперь нужно добиваться итогового успеха на выезде.

Статистика личных встреч

В отборе на чемпионат мира-2018 стороны обменялись победами. А перед Евро, прошлым летом, австрийцы обыграли соперника 2-1 в товарищеском поединке.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в гостей, но снова борьбы будет, скорее всего, явно больше, чем футбола - ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua Сербия Австрия Тотал меньше 2,5 гола 1,76 Сделать ставку