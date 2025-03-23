Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
«Манчестер Юнайтед» нацелен на двойной трансфер игроков «Реала»
Английский гранд «Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер двух игроков мадридского «Реала».
По информации E-noticies, «красные дьяволы» связались с украинским вратарем Андреем Луниным и французским хавбеком Орельеном Тчуамени. Оба игрока являются трансферными целями «Манчестер Юнайтед» на следующее лето.
Лунина и Тчуамени заинтересовали предложения «МЮ». Оба игрока рассматривают отъезд из Мадрида. Контракт украинца с «Реалом» действует до лета 2029, а француза до лета 2028.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» выбрал наследника Куртуа.
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