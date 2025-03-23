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  4. Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Англия
23 марта 2025, 00:07 |
879
0

Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба

«Манчестер Юнайтед» нацелен на двойной трансфер игроков «Реала»

23 марта 2025, 00:07 |
879
0
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Английский гранд «Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер двух игроков мадридского «Реала».

По информации E-noticies, «красные дьяволы» связались с украинским вратарем Андреем Луниным и французским хавбеком Орельеном Тчуамени. Оба игрока являются трансферными целями «Манчестер Юнайтед» на следующее лето.

Лунина и Тчуамени заинтересовали предложения «МЮ». Оба игрока рассматривают отъезд из Мадрида. Контракт украинца с «Реалом» действует до лета 2029, а француза до лета 2028.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» выбрал наследника Куртуа.

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Манчестер Юнайтед трансферы Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Орельен Тчуамени
Дмитрий Олейник Источник: E-Notícies
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