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  4. Лунин или Волошин? Реал выбрал наследника Куртуа
Испания
18 марта 2025, 14:12 |
1925
0

Лунин или Волошин? Реал выбрал наследника Куртуа

Им станет Хоан Гарсия из «Эспаньола»

18 марта 2025, 14:12 |
1925
0
Лунин или Волошин? Реал выбрал наследника Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Мадридский «Реал» интересуется испанским вратарем каталонского «Эспаньола» Хоаном Гарсией, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб видит в 23-летнем футболисте дублера для Тибо Куртуа и его будущего наследника. При этом не отмечается, какое будущее будет ждать украинца Андрея Лунина в случае подписания Гарсии.

В сезоне 2024/25 Хоан Гарсия провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 39 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее украинский вратарь Илья Волошин продлил контракт с мадридским «Реалом» до лета 2029 года.

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Эспаньол Хоан Гарсия Тибо Куртуа Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Андрей Лунин Илья Волошин
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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