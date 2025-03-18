Лунин или Волошин? Реал выбрал наследника Куртуа

Мадридский «Реал» интересуется испанским вратарем каталонского «Эспаньола» Хоаном Гарсией, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб видит в 23-летнем футболисте дублера для Тибо Куртуа и его будущего наследника. При этом не отмечается, какое будущее будет ждать украинца Андрея Лунина в случае подписания Гарсии.

В сезоне 2024/25 Хоан Гарсия провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 39 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее украинский вратарь Илья Волошин продлил контракт с мадридским «Реалом» до лета 2029 года.