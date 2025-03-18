Лунин или Волошин? Реал выбрал наследника Куртуа
Им станет Хоан Гарсия из «Эспаньола»
Мадридский «Реал» интересуется испанским вратарем каталонского «Эспаньола» Хоаном Гарсией, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб видит в 23-летнем футболисте дублера для Тибо Куртуа и его будущего наследника. При этом не отмечается, какое будущее будет ждать украинца Андрея Лунина в случае подписания Гарсии.
В сезоне 2024/25 Хоан Гарсия провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 39 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее украинский вратарь Илья Волошин продлил контракт с мадридским «Реалом» до лета 2029 года.
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