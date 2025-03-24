Хацкевич назвал главную ошибку Реброва после поражения от Бельгии

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Известный тренер, бывший игрок киевского «Динамо» Александр Хацкевич считает, что наставник «сине-желтых» Сергей Ребров ошибся при выборе плана на эту игру:

«Если бы были какие-то намеки на игру в переходной фазе, из обороны в атаку – это было бы заметно сразу. Но кто в сборной играл на флангах? Судаков и Гуцуляк – не очень быстрые игроки, хотя хорошо работают с мячом. Если говорить дальше, то Ванату при такой игре было очень тяжело зацепиться за мяч. Два опорных полузащитника – Ярмолюк и Калюжный – были нацелены только на оборону. Зинченко не отличается скоростью, чтобы действовать по всей бровке при такой схеме. Миколенко тоже в атаку редко ходил.

Поэтому, похоже, план заключался именно в игре на удержание результата, полученного в первом поединке. Билд-апа же никакого не было. Как выходили от ворот? Только используя длинные передачи. А на кого этот пас отдавать, если атакующие игроки проиграют борьбу и не заточены под такой футбол?

Зеркальная ситуация с первой игрой. В матче в Мурсии сборная Бельгии тоже посыпалась после первого пропущенного гола, была дезориентирована, в то время как Украина действовала на кураже. То же произошло и с украинской сборной во втором поединке», – рассказал Хацкевич.