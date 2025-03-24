Источник: Ракицкий может сенсационно перейти в известный клуб УПЛ. Не Заря

Известный украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в одесском «Черноморце», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 35-летнего футболиста в клуб приглашает его давний товарищ Александр Кучер, который вскоре должен стать главным тренером «моряков».

В прошлом сезоне Ярослав Ракицкий провел 18 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. С лета 2024 года он находится в статусе свободного агента.

Ранее президент луганской «Зари» Евгений Геллер пригласил в клуб Ярослава Ракицкого. После этого Ярослав Ракицкий открыл свое футбольное агентство.