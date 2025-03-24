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Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 12:32 |
2335
1

Источник: Ракицкий может сенсационно перейти в известный клуб УПЛ. Не Заря

Александр Кучер пригласил в «Черноморец» своего бывшего партнера

24 марта 2025, 12:32 |
2335
1
Источник: Ракицкий может сенсационно перейти в известный клуб УПЛ. Не Заря
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Известный украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в одесском «Черноморце», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 35-летнего футболиста в клуб приглашает его давний товарищ Александр Кучер, который вскоре должен стать главным тренером «моряков».

В прошлом сезоне Ярослав Ракицкий провел 18 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. С лета 2024 года он находится в статусе свободного агента.

Ранее президент луганской «Зари» Евгений Геллер пригласил в клуб Ярослава Ракицкого. После этого Ярослав Ракицкий открыл свое футбольное агентство.

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Александр Кучер Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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ZloyDeda
Ну якщо бурбаzzятина повідомляє, то так тому і бути
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