За беком Динамо пристально наблюдает турецкий клуб, где много украинцев
«Трабзонспор» может подписать Дениса Попова
26-летний центрбек «Динамо» Денис Попов в летнее трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу.
Сообщается, что за защитником пристально наблюдает «Трабзонспор» – клуб, где уже играют трое соотечественников Дениса – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.
Попов уже был на трансферной повестке дня в «Трабзонспоре» зимой, но рассмотрение сделки было решено отложить на лето.
Сейчас руководство турецкого клуба намерено обсудить с главным тренером Фатихом Текке все варианты потенциального усиления клуба.
Сам Попов, как сообщает источник, хотел бы покинуть «Динамо» и перебраться в один из европейских клубов.
Контракт Попова с «Динамо» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне центрбек провел 25 официальных матчей и забил 2 мяча.
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