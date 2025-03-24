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Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 10:17 |
221
1

За беком Динамо пристально наблюдает турецкий клуб, где много украинцев

«Трабзонспор» может подписать Дениса Попова

24 марта 2025, 10:17 |
221
1
За беком Динамо пристально наблюдает турецкий клуб, где много украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

26-летний центрбек «Динамо» Денис Попов в летнее трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу.

Сообщается, что за защитником пристально наблюдает «Трабзонспор» – клуб, где уже играют трое соотечественников Дениса – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

Попов уже был на трансферной повестке дня в «Трабзонспоре» зимой, но рассмотрение сделки было решено отложить на лето.

Сейчас руководство турецкого клуба намерено обсудить с главным тренером Фатихом Текке все варианты потенциального усиления клуба.

Сам Попов, как сообщает источник, хотел бы покинуть «Динамо» и перебраться в один из европейских клубов.

Контракт Попова с «Динамо» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне центрбек провел 25 официальных матчей и забил 2 мяча.

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Денис Попов Динамо Киев Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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Gargantua81
если хоть 3 млн дадут, то отдать и забыть
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