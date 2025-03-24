ФОТО. Мама Криштиану Роналду ошарашила всех снимком с сыном. Милота

Мама Криштиану Роналду, Мария Долореш душ Сантуш Авейру, поделилась довольно милым фото на своей странице в Instagram.

На фото – мама легендарного футболиста в одном из спортивных центров лиссабонского «Спортинга» позирует вместе с изображением своего сына, когда он ещё играл за португальский клуб.

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Этот снимок стал виральным в Instagram и собрал больше 600 000 лайков.

«Отличных выходных и удачи «Аль-Насру»», – написала мама, которой уже 70 лет.