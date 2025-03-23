Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Чемпионат мира
23 марта 2025, 06:23 | Обновлено 23 марта 2025, 06:31
852
0

Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии

Во второй игровой день прошли шесть поединков в трех группах

23 марта 2025, 06:23 | Обновлено 23 марта 2025, 06:31
852
0
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 22 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Во второй игровой день прошли шесть поединков в трех группах.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сборная Норвегии в Кишиневе разгромила команду Молдовы (5:0), один из голов забил знаменитый форвард Эрлинг Холанд.

Сборная Чехии с дублем Патрика Шика одержала непростую победу над Фарерами (2:1).

Уэльс переиграл Казахстан (3:1), а Израиль взял верх над Эстонией (2:1).

С побед над андердогами стартовали команды Черногории (3:1 против Гибралтара) и Северной Македонии (3:0 с Лихтенштейном).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

1-й тур, 22 марта

16:00 Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3

Голы: Трайковски, 7, Муслиу, 42, Миовски, 84

19:00 Молдова – Норвегия – 0:5

Голы: Риерсон, 5, Холанд, 23, Осгор, 38, Серлот, 43, Деннум, 69

19:00. Черногория – Гибралтар – 3:1

Голы: Йоветич, 22, Тучи, 70, Марушич, 73 – Бент, 13

21:45 Израиль – Эстония – 2:1

Голы: Хейн, 23 (автогол), Даса, 75 – Паскочи, 10

21:45. Уэльс Казахстан 3:1

Голы: Дэниел Джеймс, 9, Бен Дэвис, 47, Матондо, 90 – Тагиберген, 32

21:45 Чехия – Фарерские острова – 2:1

Голы: Шик, 25, 85 – Ватнхамар, 83

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
Уэльс – Казахстан – 3:1. Драконы разобрались. Видео голов и обзор матча
Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3. Прогнозируемо. Видео голов и обзор
Молдова – Норвегия – 0:5. Как забил Холанд? Видео голов и обзор матча
ЧМ-2026 по футболу статистические расклады выбор редакции сборная Норвегии по футболу сборная Эстонии по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Израиля по футболу сборная Молдовы по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Черногории по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Гибралтара по футболу сборная Северной Македонии по футболу Эрлинг Холанд сборная Чехии по футболу Патрик Шик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Другие виды | 22 марта 2025, 16:03 2
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении

Снова прыгнул выше шести метров

Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Футбол | 22 марта 2025, 19:02 4
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина

Кевин выделил универсальность Александра

Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Футбол | 22.03.2025, 10:17
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Франция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Футбол | 23.03.2025, 06:00
Франция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Франция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Экс-игрок сборной Украины: «Ребров отказался от качественных исполнителей»
Футбол | 22.03.2025, 23:11
Экс-игрок сборной Украины: «Ребров отказался от качественных исполнителей»
Экс-игрок сборной Украины: «Ребров отказался от качественных исполнителей»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
21.03.2025, 00:45 2
Бокс
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 3
Футбол
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 5
Футбол
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 6
Футбол
«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия
«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия
21.03.2025, 09:50 7
Футбол
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 3
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
22.03.2025, 23:48 1
Бокс
Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
21.03.2025, 00:01 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем