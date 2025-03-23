Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии

Вечером 22 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Во второй игровой день прошли шесть поединков в трех группах.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сборная Норвегии в Кишиневе разгромила команду Молдовы (5:0), один из голов забил знаменитый форвард Эрлинг Холанд.

Сборная Чехии с дублем Патрика Шика одержала непростую победу над Фарерами (2:1).

Уэльс переиграл Казахстан (3:1), а Израиль взял верх над Эстонией (2:1).

С побед над андердогами стартовали команды Черногории (3:1 против Гибралтара) и Северной Македонии (3:0 с Лихтенштейном).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

1-й тур, 22 марта

16:00 Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3

Голы: Трайковски, 7, Муслиу, 42, Миовски, 84

19:00 Молдова – Норвегия – 0:5

Голы: Риерсон, 5, Холанд, 23, Осгор, 38, Серлот, 43, Деннум, 69

19:00. Черногория – Гибралтар – 3:1

Голы: Йоветич, 22, Тучи, 70, Марушич, 73 – Бент, 13

21:45 Израиль – Эстония – 2:1

Голы: Хейн, 23 (автогол), Даса, 75 – Паскочи, 10

21:45. Уэльс – Казахстан – 3:1

Голы: Дэниел Джеймс, 9, Бен Дэвис, 47, Матондо, 90 – Тагиберген, 32

21:45 Чехия – Фарерские острова – 2:1

Голы: Шик, 25, 85 – Ватнхамар, 83

Турнирные таблицы

Инфографика