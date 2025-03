Норвегия с голом Холанда уничтожила Молдову. Черногория обыграла Гибралтар

Сегодня, 22 марта, продолжаются матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2026.

Сборная Норвегия удачно начала отбор к мундиалю. В Кишиневе была разбита сборная Молдовы со счетом 5:0. Голы за норвежцев сегодня забивали Юлиан Риерсон, Эрлинг Холанд, Тело Осгорд, Александер Серлот и Арон Деннум.

В параллельном матче Черногория не без проблем обыграла Гибралтар на своем поле – 3:1. Голы за хозяев забивали Стеван Йоветич, Марко Вукчевич и Адам Марушич. За Гибралтар забил Дэн Бент.

Северная Македония на выезде не оставила шансов Лихтенштейну – 3:0.

Чемпионат мира. Квалификация, 22 марта.

Группа I

Молдова – Норвегия – 0:5

Голы: Риерсон, 5, Холанд, 23, Осгорд, 38, Серлот, 43, Деннум, 69.

Группа L

Черногория – Гибралтар – 3:1

Голы: Йоветич, 22, Вукчевич, 70, Марушич, 73 - Бент, 13.

Группа J

Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3

Голы: Трайковские, 7, Муслиу, 42, Миовски, 84.

