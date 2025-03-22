Норвегия с голом Холанда уничтожила Молдову. Черногория обыграла Гибралтар
Состоялись два поединка квалификации чемпионата мира 2026 года
Сегодня, 22 марта, продолжаются матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2026.
Сборная Норвегия удачно начала отбор к мундиалю. В Кишиневе была разбита сборная Молдовы со счетом 5:0. Голы за норвежцев сегодня забивали Юлиан Риерсон, Эрлинг Холанд, Тело Осгорд, Александер Серлот и Арон Деннум.
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В параллельном матче Черногория не без проблем обыграла Гибралтар на своем поле – 3:1. Голы за хозяев забивали Стеван Йоветич, Марко Вукчевич и Адам Марушич. За Гибралтар забил Дэн Бент.
Северная Македония на выезде не оставила шансов Лихтенштейну – 3:0.
Чемпионат мира. Квалификация, 22 марта.
Группа I
Молдова – Норвегия – 0:5
Голы: Риерсон, 5, Холанд, 23, Осгорд, 38, Серлот, 43, Деннум, 69.
Группа L
Черногория – Гибралтар – 3:1
Голы: Йоветич, 22, Вукчевич, 70, Марушич, 73 - Бент, 13.
Группа J
Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3
Голы: Трайковские, 7, Муслиу, 42, Миовски, 84.
🇳🇴🇲🇪🇲🇰 Norway, Montenegro, and North Macedonia kick off #WCQ with a win!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 22, 2025
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