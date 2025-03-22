Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвегия с голом Холанда уничтожила Молдову. Черногория обыграла Гибралтар
ЧМ. Квалификация. Европа
Молдова
22.03.2025 19:00 – FT 0 : 5
Норвегия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 марта 2025, 21:04 |
325
1

Норвегия с голом Холанда уничтожила Молдову. Черногория обыграла Гибралтар

Состоялись два поединка квалификации чемпионата мира 2026 года

22 марта 2025, 21:04 |
325
1
Норвегия с голом Холанда уничтожила Молдову. Черногория обыграла Гибралтар
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Норвегии

Сегодня, 22 марта, продолжаются матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2026.

Сборная Норвегия удачно начала отбор к мундиалю. В Кишиневе была разбита сборная Молдовы со счетом 5:0. Голы за норвежцев сегодня забивали Юлиан Риерсон, Эрлинг Холанд, Тело Осгорд, Александер Серлот и Арон Деннум.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В параллельном матче Черногория не без проблем обыграла Гибралтар на своем поле – 3:1. Голы за хозяев забивали Стеван Йоветич, Марко Вукчевич и Адам Марушич. За Гибралтар забил Дэн Бент.

Северная Македония на выезде не оставила шансов Лихтенштейну – 3:0.

Чемпионат мира. Квалификация, 22 марта.

Группа I

Молдова – Норвегия – 0:5
Голы: Риерсон, 5, Холанд, 23, Осгорд, 38, Серлот, 43, Деннум, 69.

Группа L

Черногория – Гибралтар – 3:1
Голы: Йоветич, 22, Вукчевич, 70, Марушич, 73 - Бент, 13.

Группа J

Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3
Голы: Трайковские, 7, Муслиу, 42, Миовски, 84.

По теме:
Уэльс – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 22 марта. Смотреть онлайн LIVE
Боливия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ-2026 по футболу сборная Молдовы по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Черногории по футболу сборная Гибралтара по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Футбол | 22 марта 2025, 19:38 11
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»

Защитник «сине-желтых» об ответном матче против Бельгии

Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Теннис | 22 марта 2025, 01:14 21
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами

Элина в двух сетах переиграла Белинду и вышла в 3-й раунд тысячника в США

Уэльс – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 22.03.2025, 20:32
Уэльс – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Уэльс – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ФОТО. Бывшая девушка нападающего Динамо опубликовала фото голышом
Футбол | 22.03.2025, 01:40
ФОТО. Бывшая девушка нападающего Динамо опубликовала фото голышом
ФОТО. Бывшая девушка нападающего Динамо опубликовала фото голышом
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Футбол | 22.03.2025, 10:17
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Там інша хохма, шведи опозорились, а наш суперник Азербайджан по групі дома був громлений від...Гаїті?! Жесть, що творится
Ответить
0
Віталій Ткачук
Ура, Ерлінг забив одній з найслабших збірних в Європі). Дуже переоцінений футболіст, Карстен Янкер на мінімалках.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
21.03.2025, 00:45 2
Бокс
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 10
Футбол
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
21.03.2025, 18:45 7
Биатлон
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем