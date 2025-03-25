Юношеская сборная Украины U-20 проводит второй товарищеский матч на сборах в марте.

25 марта в 14:00 в Турции контрольный поединок проведут Украина U-20 и Норвегия U-20.

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Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили.

Подопечные Дмитрия Михайленко проводят учебно-тренировочные сборы в Турции, где были запланированы два товарищеских матча.

22 марта Украина U-20 обыграла Северную Ирландию U-21 (1:0). Единственный в матче гол забил Иван Чабан на 51-й минуте.

Украина U-20 – Норвегия U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​Анонс матча

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