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25.03.2025 14:00 - : -
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25 марта 2025, 09:41 | Обновлено 25 марта 2025, 10:20
206
0

Украина U-20 – Норвегия U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 марта в 14:00 товарищеский матч в Турции

25 марта 2025, 09:41 | Обновлено 25 марта 2025, 10:20
206
0
Украина U-20 – Норвегия U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-20 проводит второй товарищеский матч на сборах в марте.

25 марта в 14:00 в Турции контрольный поединок проведут Украина U-20 и Норвегия U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили.

Подопечные Дмитрия Михайленко проводят учебно-тренировочные сборы в Турции, где были запланированы два товарищеских матча.

22 марта Украина U-20 обыграла Северную Ирландию U-21 (1:0). Единственный в матче гол забил Иван Чабан на 51-й минуте.

Украина U-20 – Норвегия U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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