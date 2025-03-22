Идет подготовка к ЧМ. Украина U-20 обыграла Северную Ирландию U-21

Юношеская сборная Украины U-20 выиграла первый товарищеский матч из двух запланированных.

22 марта в 16:00 в Турции контрольный поединок провели Украина U-20 и Северная Ирландия U-21 (1:0).

Единственный в матче гол забил хавбек львовских «Карпат» Иван Чабан на 51-й минуте.

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Поединок начался с осторожной игры обеих команд. В первом тайме опасных моментов было немного – запомнился лишь неточный удар головой от соперников поближе к перерыву.

На второй тайм Дмитрий Михайленко провел 8 замен, но на поле остался Иван Чабан, который и стал героем матча. На 51-й минуте он воспользовался подбором на полукруге штрафной и мощным ударом открыл счет (1:0).

После этого игра выровнялась, а главные моменты Северная Ирландия создавала после стандартов, но реализовать их не смогла. У украинцев была возможность увеличить преимущество на 90-й минуте, когда Пономаренко пробил в нижний угол, но голкипер соперников спас свою команду.

Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили. Подопечные Дмитрия Михайленко проводят учебно-тренировочные сборы в Турции, где запланирован и второй товарищеский матч. Украина U-20 в следующем спарринге сыграет 25 марта в 14:00 против команды Норвегии U-20.

Товарищеский матч. 22 марта 2025, Белек (Турция)

16:00. Украина U-20 – Северная Ирландия U-21 – 1:0

Гол: Иван Чабан, 51

Украина U-20: Волошин (Воронов, 46), Гусев (Дрозд, 46), Киричок (Ермачков, 61), Огарков (Захарченко, 46), Дигтярь (Вернаттус, 46), Мельниченко (Ващенко, 46), Чабан (Саленко, 61), Будко (Караман, 46), Шах (Годя, 61), Задорожный (Пономаренко, 46), Гаджиєв (Маткевич, 46).

Северная Ирландия U-21 (старт): Макмуллан, Фогарти, Макдоннелл, Доэрти, Келли, Гленфилд, Робинсон, Макстравик, Фоллс, Барр, Макканн.

Предупреждения: Гусев, 43, Пономаренко, 82 – Доэрти, 43.

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