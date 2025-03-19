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Товарищеские матчи
УКРАИНА U20
22.03.2025 16:00 - : -
Северная Ирландия U21
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Молодежные турниры
19 марта 2025, 08:23 | Обновлено 19 марта 2025, 08:24
116
0

Украина U-20 – Северная Ирландия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 марта в 16:00 товарищеский матч в Турции

19 марта 2025, 08:23 | Обновлено 19 марта 2025, 08:24
116
0
Украина U-20 – Северная Ирландия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-20 проводит первый товарищеский матч из двух запланированных.

22 марта в 16:00 в Турции контрольный поединок проведут Украина U-20 и Северная Ирландия U-21.

Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили.

Подопечные Дмитрия Михайленко проводят учебно-тренировочные сборы в Турции, запланированы два товарищеских матча.

Украина U-20 также сыграет 25 марта против команды Норвегии U-20.

Украина U-20 – Северная Ирландия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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