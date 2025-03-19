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Молодежные турниры19 марта 2025, 08:23 | Обновлено 19 марта 2025, 08:24
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Украина U-20 – Северная Ирландия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 марта в 16:00 товарищеский матч в Турции
19 марта 2025, 08:23 | Обновлено 19 марта 2025, 08:24
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Юношеская сборная Украины U-20 проводит первый товарищеский матч из двух запланированных.
22 марта в 16:00 в Турции контрольный поединок проведут Украина U-20 и Северная Ирландия U-21.
Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили.
Подопечные Дмитрия Михайленко проводят учебно-тренировочные сборы в Турции, запланированы два товарищеских матча.
Украина U-20 также сыграет 25 марта против команды Норвегии U-20.
Украина U-20 – Северная Ирландия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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