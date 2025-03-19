Юношеская сборная Украины U-20 проводит первый товарищеский матч из двух запланированных.

22 марта в 16:00 в Турции контрольный поединок проведут Украина U-20 и Северная Ирландия U-21.

Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили.

Подопечные Дмитрия Михайленко проводят учебно-тренировочные сборы в Турции, запланированы два товарищеских матча.

Украина U-20 также сыграет 25 марта против команды Норвегии U-20.

Украина U-20 – Северная Ирландия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция