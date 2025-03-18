Молодежные турниры18 марта 2025, 23:34 | Обновлено 18 марта 2025, 23:59
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ФОТО. Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 начала свой первый сбор
Команда Дмитрия Михайленко проведет два товарищеских матча
18 марта 2025, 23:34 | Обновлено 18 марта 2025, 23:59
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Юношеская сборная Украины U-20 начала первый тренировочный сбор в Турции.
Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили
Подопечные Дмитрия Михайленко собрались в Турции, где проведут два товарищеских матча.
Украинцы 22 марта сыграют против Северной Ирландии U-21, а 25 марта – против Норвегии U-20.
ФОТО. Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 начала свой первый сбор
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