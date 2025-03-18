Юношеская сборная Украины U-20 начала первый тренировочный сбор в Турции.

Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили

Подопечные Дмитрия Михайленко собрались в Турции, где проведут два товарищеских матча.

Украинцы 22 марта сыграют против Северной Ирландии U-21, а 25 марта – против Норвегии U-20.

ФОТО. Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 начала свой первый сбор