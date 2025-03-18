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18 марта 2025, 23:34 | Обновлено 18 марта 2025, 23:59
96
0

ФОТО. Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 начала свой первый сбор

Команда Дмитрия Михайленко проведет два товарищеских матча

18 марта 2025, 23:34 | Обновлено 18 марта 2025, 23:59
96
0
ФОТО. Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 начала свой первый сбор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-20 начала первый тренировочный сбор в Турции.

Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили

Подопечные Дмитрия Михайленко собрались в Турции, где проведут два товарищеских матча.

Украинцы 22 марта сыграют против Северной Ирландии U-21, а 25 марта – против Норвегии U-20.

ФОТО. Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 начала свой первый сбор

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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