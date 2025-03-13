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Чемпионат мира
13 марта 2025, 12:17 |
213
0

Подготовка к ЧМ. Известен состав сборной Украины U-20 на мартовские матчи

Сине-желтые сыграют два спарринга

13 марта 2025, 12:17 |
213
0
Подготовка к ЧМ. Известен состав сборной Украины U-20 на мартовские матчи
УАФ

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко назвал состав юношеской команды на мартовские товарищеские матчи.

На предстоящий сбор главный тренер сборной Украины коуч пригласил 24 исполнителей.

Состав юношеской сборной Украины U-20

Вратари: Илья Волошин («Реал», Испания), Максим Воронов («Атлетико Паранаенсе», Бразилия), Владислав Крапивцов («Жирона», Испания).

Защитники: Антон Дрозд, Николай Огарков (оба - «Шахтер» Донецк), Андрей Маткевич («Заря» Луганск), Алексей Гусев («Металлист 1925» Харьков), Владислав Захарченко («Динамо» Киев), Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус (оба - «Металлист» Харьков), Николай Киричок («Карпаты» Львов), Иван Ермачков («Виктория», Германия).

Полузащитники: Федор Задорожный, Роман Саленко (оба - «Динамо» Киев), Иван Чабан, Артур Шах (оба - «Карпаты» Львов), Даниил Ващенко («Александрия»), Ярослав Караман («Полесье» Житомир), Рамик Гаджиев («Металлист 1925» Харьков), Богдан Будко («Алкмаар», Нидерланды), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Дмитрий Годя («Верес» Ровно).

16 марта у юношеской сборной Украины U-20 начнется сбор в Турции. В рамках этого сбора сине-желтые сыграют два спарринга: 22-го числа - против Северной Ирландии U-21 (начало - в 16:00 по Киеву), 25-го - против Норвегии U-20 (14:00).

Это один из этапов подготовки к чемпионату мира (U-20), который осенью 2025 года состоится в Чили и путевку на который наша команда получила, пробившись в полуфинал Евро-2024 (U-19) в Северной Ирландии.

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Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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