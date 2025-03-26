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26 марта 2025, 20:59 | Обновлено 26 марта 2025, 21:10
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Украина U-20 – Норвегия U-20 – 1:0. Как забил Годя. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

26 марта 2025, 20:59 | Обновлено 26 марта 2025, 21:10
191
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Украина U-20 – Норвегия U-20 – 1:0. Как забил Годя. Видео гола и обзор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-20 провела второй товарищеский матч на сборах в марте.

25 марта в 14:00 в Турции в контрольном поединке Украина U-20 переиграла Норвегию U-20 (1:0).

Единственный в матче гол забил Дмитрий Годя на 78-й минуте.

Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили. Подопечные Дмитрия Михайленко провели учебно-тренировочные сборы в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 78-й минуте украинцы открыли счёт. После заброса из глубины мяч в штрафной площади отскочил от защитника прямо к Годе, который мастерски развернулся и точно пробил. Норвежцы пытались отыграться, но финальный свисток зафиксировал победу сине-жёлтых (1:0).

Ранее, 22 марта, Украина U-20 обыграла Северную Ирландию U-21 (1:0), гол забил Иван Чабан на 51-й минуте.

Товарищеский матч. 25 марта, Турция

Украина U-20 – Норвегия U-20 – 1:0

Гол: Дмитрий Годя, 78

Незабитый пенальти: Андрей Маткевич, 62

Украина U-20: Крапивцов, Вернаттус (Дигтярь, 46), Огарков (Ермачков, 79), Киричок (Захарченко, 74), Гусев (Дрозд, 46), Мельниченко (Годя, 62), Шах, Чабан (Ващенко, 46), Маткевич (Задорожный, 79), Гаджиев (Караман, 46), Пономаренко (Саленко, 46).

Норвегия U-20: Острот, Лофтеснес-Бьюне (Андерсен, 78), Аукленд, Ростен (Ботнен, 46), Харам, Мелланд (Силалахи, 46), Норхейм, Педерсен (Вистед, 65), Килен, Банг-Киттилсен, Браут (Холанд, 65).

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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