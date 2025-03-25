Объявлен состав сборной Украины U-20 на товарищеский матч из Норвегии U-20

Во вторник, 25 марта, сборная Украины U-20 проведет контрольный поединок против сверстников из Норвегии в рамках учебно-тренировочного сбора.

Состоится матч в Турции, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Перед началом встречи тренерский штаб обнародовал стартовый состав на игру.

Перед этим матчем молодежка сборной Украины в товарищеском поединке одолела сборную Северной Ирландии U-21 со счетом 1:0.

Состав сборной Украины U-20 на матч с Норвегией U-20: