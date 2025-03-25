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Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2025, 13:11 | Обновлено 25 марта 2025, 13:25
223
0

Объявлен состав сборной Украины U-20 на товарищеский матч из Норвегии U-20

Поединок начнется 25 марта в 14:00

25 марта 2025, 13:11 | Обновлено 25 марта 2025, 13:25
223
0
Объявлен состав сборной Украины U-20 на товарищеский матч из Норвегии U-20
УАФ

Во вторник, 25 марта, сборная Украины U-20 проведет контрольный поединок против сверстников из Норвегии в рамках учебно-тренировочного сбора.

Состоится матч в Турции, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Перед началом встречи тренерский штаб обнародовал стартовый состав на игру.

Перед этим матчем молодежка сборной Украины в товарищеском поединке одолела сборную Северной Ирландии U-21 со счетом 1:0.

Состав сборной Украины U-20 на матч с Норвегией U-20:

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товарищеские матчи стартовые составы сборная Украины по футболу U-20 Украина - Норвегия сборная Норвегии по футболу U-20
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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