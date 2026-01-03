Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: клуб УПЛ интересуется форвардом Буркина-Фасо, играющим в Латвии
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 02:47 | Обновлено 03 января 2026, 02:56
Источник: клуб УПЛ интересуется форвардом Буркина-Фасо, играющим в Латвии

Нападающий Файкал Конате уже получил предложение от Славии из Праги

РФШ. Файкал Конате

Один из клубов УПЛ, название которого не сообщается, проявляет интерес к форварду латвийского РФШ Файкалу Конате.

Игрок, который играет в центре нападения, присоединился к РФШ в начале 2025 года (забил 5 голов за резервную команду), но позже ушёл в аренду в клуб «Даугавапилс» (4 гола в 7 матчах).

Контракт Конате рассчитан до 31 декабря 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 150 тысяч евро, по данным Transfermarkt.

По данным источника, ожидается, что за молодым нападающим будет очередь из клубов Европы, так что конкуренция за его подписание может быть серьёзной.

Как сообщает Baltic Football News, пражская «Славия» уже сделала предложение по трансферу форварда РФШ.

19-летний Конате является представителем Буркина-Фасо (как и Лассина Траоре из «Шахтёра»), уже вызывался в сборную, имеет рост 1,97 м. В этом сезоне он сыграл за «Даугавапилс» два матча в квалификации Лиги конференций против «Влазнии» из Албании (1:0, 2:4).

Николай Степанов
