Источник: клуб УПЛ интересуется форвардом Буркина-Фасо, играющим в Латвии
Нападающий Файкал Конате уже получил предложение от Славии из Праги
Один из клубов УПЛ, название которого не сообщается, проявляет интерес к форварду латвийского РФШ Файкалу Конате.
Игрок, который играет в центре нападения, присоединился к РФШ в начале 2025 года (забил 5 голов за резервную команду), но позже ушёл в аренду в клуб «Даугавапилс» (4 гола в 7 матчах).
Контракт Конате рассчитан до 31 декабря 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 150 тысяч евро, по данным Transfermarkt.
По данным источника, ожидается, что за молодым нападающим будет очередь из клубов Европы, так что конкуренция за его подписание может быть серьёзной.
Как сообщает Baltic Football News, пражская «Славия» уже сделала предложение по трансферу форварда РФШ.
19-летний Конате является представителем Буркина-Фасо (как и Лассина Траоре из «Шахтёра»), уже вызывался в сборную, имеет рост 1,97 м. В этом сезоне он сыграл за «Даугавапилс» два матча в квалификации Лиги конференций против «Влазнии» из Албании (1:0, 2:4).
Slavia Prague make offer for young RFS forward Faycal Konate— Baltic Football News (@Balticfootynews) January 2, 2026
Czech champions Slavia Prague have made an offer to sign 19-year-old RFS forward Faycal Konate. He’s also on the radar of several recognised European clubs.https://t.co/U6qSUDkQMN
SPEKULACE: Slavia se zajímá o další talent z Afriky. Na radaru „sešívaných“ se objevil mladý útočník Faycal Konaté (19) 🇨🇿🇧🇫 (Baltic Football News) #prestupyhttps://t.co/6NjN22m4YS— Fotbalové přestupy (@infotbal) January 2, 2026
🚨🇨🇿 BREAKING: Slavia Prague have made an offer for Faycal Konate, with the forward being on the radar of several other widely recognised European clubs. @Balticfootynews— RFS Central (@RFSCentral) January 2, 2026
The 19-year-old received his first call-up to the Burkina Faso national team back in August. 🇧🇫 pic.twitter.com/1gpf0D7z4q
