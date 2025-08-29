Серветт и РФШ запомнились печальными антидостижениями в евросезоне
Команды последовательно вылетели из трех еврокубковых турниров
Завершились квалификационные раунды еврокубков сезона 2025/26.
Две команды отметились печальным достижением. «Серветт» (Швейцария) и «РФШ» (Латвия) последовательно вылетели из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, так и не дойдя до основного раунда ни одного из турниров.
Серветт (Швейцария)
- поражение от Виктории (Чехия) в Лиге чемпионов
- поражение от Утрехта (Нидерланды) в Лиге Европы
- поражение от Шахтера (Украина) в Лиге конференций
РФШ (Латвия)
- победа над Левадией (Эстония) в Лиге чемпионов
- поражение от Мальме (Швеция) в Лиге чемпионов
- поражение от КуПС (Финляндия) в Лиге Европы
- поражение от Хамрун Спартанс (Мальта) в Лиге конференций
❌❌❌ TWO clubs suffered through TRIPLE elimination this summer and are OUT of Europe!— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2025
🇨🇭 Servette:
❌ 🔵 UCL Q2 v Viktoria Plzen
❌ 🟠 UEL Q3 v Utrecht
❌ 🟢 UECL PO v Shakhtar Donetsk
🇱🇻 RFS:
✅ 🔵 UCL Q1 v 🇪🇪 Levadia
❌ 🔵 UCL Q2 v 🇸🇪 Malmö
❌ 🟠 UEL Q3 v 🇫🇮 KuPS
❌ 🟢 UECL…
