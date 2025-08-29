Серветт и РФШ запомнились печальными антидостижениями в евросезоне

Завершились квалификационные раунды еврокубков сезона 2025/26.

Две команды отметились печальным достижением. «Серветт» (Швейцария) и «РФШ» (Латвия) последовательно вылетели из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, так и не дойдя до основного раунда ни одного из турниров.

Серветт (Швейцария)

поражение от Виктории (Чехия) в Лиге чемпионов

поражение от Утрехта (Нидерланды) в Лиге Европы

поражение от Шахтера (Украина) в Лиге конференций

РФШ (Латвия)

победа над Левадией (Эстония) в Лиге чемпионов

поражение от Мальме (Швеция) в Лиге чемпионов

поражение от КуПС (Финляндия) в Лиге Европы

поражение от Хамрун Спартанс (Мальта) в Лиге конференций