Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серветт и РФШ запомнились печальными антидостижениями в евросезоне
Лига чемпионов
29 августа 2025, 17:05 |
285
3

Серветт и РФШ запомнились печальными антидостижениями в евросезоне

Команды последовательно вылетели из трех еврокубковых турниров

29 августа 2025, 17:05 |
285
3
Серветт и РФШ запомнились печальными антидостижениями в евросезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились квалификационные раунды еврокубков сезона 2025/26.

Две команды отметились печальным достижением. «Серветт» (Швейцария) и «РФШ» (Латвия) последовательно вылетели из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, так и не дойдя до основного раунда ни одного из турниров.

Серветт (Швейцария)

  • поражение от Виктории (Чехия) в Лиге чемпионов
  • поражение от Утрехта (Нидерланды) в Лиге Европы
  • поражение от Шахтера (Украина) в Лиге конференций

РФШ (Латвия)

  • победа над Левадией (Эстония) в Лиге чемпионов
  • поражение от Мальме (Швеция) в Лиге чемпионов
  • поражение от КуПС (Финляндия) в Лиге Европы
  • поражение от Хамрун Спартанс (Мальта) в Лиге конференций
По теме:
Матч ФКСБ – Абердин стал самым посещаемым в Лиге Европы в этом сезоне
САЛЕНКО: «Пора все менять. Убрать Шовковского, отпустить Буяльского»
Украинские клубы потерпели 70-е безвольное поражение в еврокубках
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций статистика Серветт РФШ Рига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Футбол | 29 августа 2025, 06:25 132
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов

Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Футбол | 29 августа 2025, 09:11 84
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма

Каталонский клуб ночью выплатил клаусулу киевлянам в размере 20 млн евро

Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Теннис | 28.08.2025, 22:17
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Футбол | 29.08.2025, 16:44
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 06:23
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
jovtengellium
ну тепер  Дніпро (той,що мінус один) не один
Ответить
+1
Vitalii
А Жальгіріс хіба не з трьох турнірів вилетів?
Ответить
0
New Zealander
Ну Серветту не позаздриш з суперниками - Вікторія, Утрехт, Шахтар. 
Ответить
0
Популярные новости
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 6
Бокс
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 3
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 208
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем