Алиссон стал вторым бразильским голкипером со 100+ «сухими» матчами в АПЛ
Кто сейчас лидирует в данном рейтинге в истории Премьер-лиги?
Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер сыграл свой 100-й матч без пропущенных мячей в АПЛ.
Как мы уже сообщали ранее, произошло это в поединке 19-го тура, в котором красные дома сыграли вничью с Лидс Юнайтед со счетом 0:0.
В истории Премьер-Лиги Алиссон стал лишь вторым вратарем из Бразилии, которому покорилась отметка в 100 сухих матчей в турнире.
Первым был Эдерсон, в активе которого 115 клиштитов.
Рекорд АПЛ на данный момент принадлежит чешскому голкиперу Петру Чеху, который является единственным голкипером в истории лиги с 200+ матчами без пропущенных мячей (202).
Вратари с 100+ матчами без пропущенных мячей в АПЛ:
- 202 – Петр Чех (Чехия)
- 169 – Дэвид Джеймс (Англия)
- 152 – Марк Шварцер (Австралия)
- 147 – Давид Де Хеа (Испания)
- 141 – Дэвид Симен (Англия)
- 137 – Найджел Мартин (Англия)
- 136 – Пепе Рейна (Испания)
- 132 – Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
- 132 – Тим Ховард (США)
- 132 – Брэд Фридель (США)
- 128 – Петер Шмейхель (Дания)
- 127 – Джо Харт (Англия)
- 127 – Уго Льорис (Франция)
- 115 – Эдерсон (Бразилия)
- 113 – Шей Гивен (Ирландия)
- 108 – Юсси Яаскелайнен (Финляндия)
- 107 – Томас Соренсен (Дания)
- 100 – Алиссон Беккер (Бразилия)
