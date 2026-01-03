Алиссон стал вторым бразильским голкипером со 100+ «сухими» матчами в АПЛ

Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер сыграл свой 100-й матч без пропущенных мячей в АПЛ.

Как мы уже сообщали ранее, произошло это в поединке 19-го тура, в котором красные дома сыграли вничью с Лидс Юнайтед со счетом 0:0.

В истории Премьер-Лиги Алиссон стал лишь вторым вратарем из Бразилии, которому покорилась отметка в 100 сухих матчей в турнире.

Первым был Эдерсон, в активе которого 115 клиштитов.

Рекорд АПЛ на данный момент принадлежит чешскому голкиперу Петру Чеху, который является единственным голкипером в истории лиги с 200+ матчами без пропущенных мячей (202).

Вратари с 100+ матчами без пропущенных мячей в АПЛ: