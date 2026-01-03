Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алиссон стал вторым бразильским голкипером со 100+ «сухими» матчами в АПЛ
Англия
03 января 2026, 01:32 | Обновлено 03 января 2026, 01:33
33
0

Алиссон стал вторым бразильским голкипером со 100+ «сухими» матчами в АПЛ

Кто сейчас лидирует в данном рейтинге в истории Премьер-лиги?

03 января 2026, 01:32 | Обновлено 03 января 2026, 01:33
33
0
Алиссон стал вторым бразильским голкипером со 100+ «сухими» матчами в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер сыграл свой 100-й матч без пропущенных мячей в АПЛ.

Как мы уже сообщали ранее, произошло это в поединке 19-го тура, в котором красные дома сыграли вничью с Лидс Юнайтед со счетом 0:0.

В истории Премьер-Лиги Алиссон стал лишь вторым вратарем из Бразилии, которому покорилась отметка в 100 сухих матчей в турнире.

Первым был Эдерсон, в активе которого 115 клиштитов.

Рекорд АПЛ на данный момент принадлежит чешскому голкиперу Петру Чеху, который является единственным голкипером в истории лиги с 200+ матчами без пропущенных мячей (202).

Вратари с 100+ матчами без пропущенных мячей в АПЛ:

  • 202 – Петр Чех (Чехия)
  • 169 – Дэвид Джеймс (Англия)
  • 152 – Марк Шварцер (Австралия)
  • 147 – Давид Де Хеа (Испания)
  • 141 – Дэвид Симен (Англия)
  • 137 – Найджел Мартин (Англия)
  • 136 – Пепе Рейна (Испания)
  • 132 – Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
  • 132 – Тим Ховард (США)
  • 132 – Брэд Фридель (США)
  • 128 – Петер Шмейхель (Дания)
  • 127 – Джо Харт (Англия)
  • 127 – Уго Льорис (Франция)
  • 115 – Эдерсон (Бразилия)
  • 113 – Шей Гивен (Ирландия)
  • 108 – Юсси Яаскелайнен (Финляндия)
  • 107 – Томас Соренсен (Дания)
  • 100 – Алиссон Беккер (Бразилия)
По теме:
Игрок Челси стал «рекордсменом» 2025 года по количеству желтых карт
Сандерленд находится в одном матче от повторения рекорда АПЛ
Конте удержался на 1-м месте среди тренеров Челси с наибольшим % побед
Алиссон Беккер Петр Чех Дэвид Джеймс Марк Шварцер Давид Де Хеа Дэвид Симен Пепе Рейна Эдвин ван дер Сар Тим Ховард Брэд Фридель Петер Шмейхель Джо Харт Уго Льорис Эдерсон дос Сантос Шей Гивен рейтинг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПРИТУЛА: «Забарный нарвался на хейт, а Миколенко сказал...»
Футбол | 03 января 2026, 01:32 0
Сергей ПРИТУЛА: «Забарный нарвался на хейт, а Миколенко сказал...»
Сергей ПРИТУЛА: «Забарный нарвался на хейт, а Миколенко сказал...»

Известный волонтер – о донатах украинских игроков

ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
Бокс | 02 января 2026, 21:40 5
ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав

Водитель был без прав

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
Бокс | 02.01.2026, 06:42
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Футбол | 02.01.2026, 11:15
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 15
Футбол
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
01.01.2026, 07:30 1
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем