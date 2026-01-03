Рома отказалась отдать Довбика в аренду Дженоа, где играет Малиновский

Итальянская «Рома» отклонила предложение «Дженоа» по аренде украинского форварда Артема Довбика, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инициатором запроса выступил главный тренер «грифонов» Даниэле Де Росси, который возглавлял «Рому», когда Довбик присоединился к клубу летом 2024 года после перехода из «Жироны» за 30,5 млн евро. Контракт украинца с волками рассчитан до 30 июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

Причиной отказа стали предложенные финансовые условия: в случае аренды римскому клубу пришлось бы выплачивать значительную часть зарплаты игрока.

В случае трансфера Довбик мог бы присоединиться к партнеру по сборной Украины Руслану Малиновскому, который играет за «Дженоа» с лета 2023 года.

Тем не менее, «Рома» продолжает искать варианты для Артема в зимнее трансферное окно. Среди возможных клубов в прессе называют мадридский «Атлетико», английский «Эвертон» и другие команды из Италии, Англии и Испании.

После долгого восстановления Довбик вернулся на поле в матче против «Дженоа» в конце декабря, выйдя на замену на 85-й минуте. В нынешнем сезоне он отметился лишь 2 голами в 14 матчах во всех турнирах, тогда как в прошлом стал лучшим бомбардиром «Ромы» с 17 мячами (45 игр).