  4. ФОТО. Руни не разговаривал с партнером по сборной шесть месяцев
03 января 2026, 02:01 | Обновлено 03 января 2026, 02:02
Уэйн Руни рассказал про напряжение в дуэли Манчестер Юнайтед и Арсенала

BBC. Уэйн Руни

Уэйн Руни рассказал, что один из его бывших партнеров по сборной Англии шесть месяцев отказывался с ним разговаривать после скандального эпизода в матче «Манчестер Юнайтед»«Арсенал».

Речь идет о встрече октября 2004 года, когда 19-летний Руни дебютировал в дерби и стал игроком матча. «Юнайтед» победил 2:0 и прервал рекордную 49-матчевую беспроигрышную серию «Арсенала» в АПЛ.

Руни заработал пенальти и забил второй гол, а фол против него совершил Сол Кэмпбелл. По словам Руни, после этого защитник не разговаривал с ним более полугода, даже во время сборов национальной команды, считая, что нападающий симулировал.

«Он оставил ногу, контакт был – пусть и небольшой», – отметил Руни в шоу BBC.

Руни также вспомнил, насколько напряженными были матчи между «Юнайтед» и «Арсеналом» в те годы: «Пиццагейт», стычки в тоннеле, конфликты Кина и Виейра.

«Играть против «Арсенала» было невероятно. Ты чувствовал напряжение еще до выхода на поле. Эти матчи всегда были на грани», – добавил он.

фото Уэйн Руни сборная Англии по футболу Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
Максим Лапченко Источник: The Sun
