Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
02.01.2026 22:45 – FT 2 : 1
Насьонал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 января 2026, 01:04 | Обновлено 03 января 2026, 01:41
Лебеденко не играл. Витория минимально обыграла Насьонал

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

Лебеденко не играл. Витория минимально обыграла Насьонал
ФК Витория

В пятницу, 2 января 2026 года, состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии между «Витория» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» в Гимараише и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник хозяев поля Орест Лебеденко провел весь матч на скамейке запасных.

Лига Португалии 2025/26. 17-й тур, 2 января

Витория Гимараэш – Насьонал – 2:1

Голы: Савиоло, 70, Абаскаль, 87 – Лабиди, 90+2

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Шихеб Лабиди (Насьонал), асcист Lucas Joao.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Абаскаль (Витория Гимараеш), асcист Noah Saviolo.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Noah Saviolo (Витория Гимараеш), асcист Тони Страта.
По теме:
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Гол на 90+1. Хетафе вырвал ничью против Райо Вальекано
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Орест Лебеденко Витория Гимараеш чемпионат Португалии по футболу Насьонал Фуншал видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
