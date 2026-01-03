Лебеденко не играл. Витория минимально обыграла Насьонал
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
В пятницу, 2 января 2026 года, состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии между «Витория» и «Миланом».
Игра прошла на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» в Гимараише и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник хозяев поля Орест Лебеденко провел весь матч на скамейке запасных.
Лига Португалии 2025/26. 17-й тур, 2 января
Витория Гимараэш – Насьонал – 2:1
Голы: Савиоло, 70, Абаскаль, 87 – Лабиди, 90+2
A winning start to 2026 👊— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 2, 2026
⚽️ Noah Saviolo e Rodrigo Abascal #UnidosPeloVitória • #VSCCDN pic.twitter.com/Mp4V8rgU7y
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скоро футболист должен вернуться на поле
Александр всегда знал, что будет драться с Джошуа и Фьюри