Лебеденко не играл. Витория минимально обыграла Насьонал

В пятницу, 2 января 2026 года, состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии между «Витория» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» в Гимараише и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.

Украинский защитник хозяев поля Орест Лебеденко провел весь матч на скамейке запасных.

Лига Португалии 2025/26. 17-й тур, 2 января

Витория Гимараэш – Насьонал – 2:1

Голы: Савиоло, 70, Абаскаль, 87 – Лабиди, 90+2