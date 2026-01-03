Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЛАХТЫРЬ: «Хочу услышать гимн евротурнира. Не в EA FC, а в реальности»
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 01:23 | Обновлено 03 января 2026, 01:37
29
0

ПЛАХТЫРЬ: «Хочу услышать гимн евротурнира. Не в EA FC, а в реальности»

Капитан СК Полтава рассказал о своей футбольной мечте

03 января 2026, 01:23 | Обновлено 03 января 2026, 01:37
29
0
ПЛАХТЫРЬ: «Хочу услышать гимн евротурнира. Не в EA FC, а в реальности»
СК Полтава. Дмитрий Плахтырь

Капитан СК Полтава Дмитрий Плахтырь рассказал о своей футбольной мечте:

«Футбольная мечта, которую хочется воплотить? Услышать гимн какого-то еврокубка. Не в EA FC, а в реальности.

10 лет назад я дебютировал в УПЛ и ставил перед собой цель вернуться туда к 30 годам. Кому-то больше везет, кто-то теряется при переходе во взрослый футбол. Плюс исчезновение Металлурга сыграло свою роль.

Выход в УПЛ принес популярность? Очень приятно получать фидбэк от детей. Многие начали просить футболки, дарят плакаты с портретами. К сожалению, запросы на футболки я не могу удовлетворить. Даже просматривая свои матчи, вижу, что картинка УПЛ сильно отличается от Первой лиги».

По теме:
Рамик Гаджиев стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала убойную фигуру
Стала известна ситуация с торгами клубной базы Черноморца
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Дмитрий Плахтырь EA Sports FC
Николай Степанов Источник: XSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 02 января 2026, 07:22 1
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтинга в хевивейте

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Футбол | 02 января 2026, 11:15 29
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому

2 января легенде клуба исполнился 51 год

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 02.01.2026, 07:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Футбол | 02.01.2026, 21:42
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
ФОТО. Умер молодой футболист. Перенесены все матчи
Футбол | 03.01.2026, 00:58
ФОТО. Умер молодой футболист. Перенесены все матчи
ФОТО. Умер молодой футболист. Перенесены все матчи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 2
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
01.01.2026, 04:32 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
01.01.2026, 07:30 1
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
01.01.2026, 03:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем