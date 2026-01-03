ПЛАХТЫРЬ: «Хочу услышать гимн евротурнира. Не в EA FC, а в реальности»

Капитан СК Полтава Дмитрий Плахтырь рассказал о своей футбольной мечте:

«Футбольная мечта, которую хочется воплотить? Услышать гимн какого-то еврокубка. Не в EA FC, а в реальности.

10 лет назад я дебютировал в УПЛ и ставил перед собой цель вернуться туда к 30 годам. Кому-то больше везет, кто-то теряется при переходе во взрослый футбол. Плюс исчезновение Металлурга сыграло свою роль.

Выход в УПЛ принес популярность? Очень приятно получать фидбэк от детей. Многие начали просить футболки, дарят плакаты с портретами. К сожалению, запросы на футболки я не могу удовлетворить. Даже просматривая свои матчи, вижу, что картинка УПЛ сильно отличается от Первой лиги».