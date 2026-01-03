ПЛАХТЫРЬ: «После победы над Динамо телефон был красным от поздравлений»

Капитан команды Полтава Дмитрий Плахтырь поделился впечатлениями о первой части сезона в УПЛ:

– Если мы идем последними, все говорит само за себя. На мой взгляд, в отдельных матчах мы недобрали очки. Где-то судейские ошибки сыграли не в нашу пользу. Ничего страшного. Забрали очки у Кривбасса, Колоса, Динамо. За полгода мы ни разу не сыграли в оптимальном составе. С каждым туром кто-то прибавлял, кто-то уходил в лазарет. Я уже не верю, что Полтава в УПЛ сможет выступить в оптимальном ключе.

Психология? Раньше мы никогда не сталкивались с подобным. Мы попали в совершенно другие реалии по сравнению с Первой лигой. Было много работы в тренировочном процессе, чтобы психологически не опустить руки.

Соперники качественно готовятся против тебя. Максимально нейтрализуют твои сильные стороны, используя наши слабости. Не так много ребят в нашей команде, кто мог бы похвастаться опытом игры на таком уровне.

Финансы? Не секрет, что у нас скромные условия по меркам УПЛ. Нас не балуют, но мы знаем, что все вопросы перед нами будут закрыты. Зимние сборы? Ничего не говорили о сборах. Я третий год в команде, и всегда работали на паркетe, но это не помешало нам обыграть чемпиона Украины.

Сенсационная победа над Динамо? После игры телефон был красный от звонков и поздравлений. Люди, с которыми не общался 5–7 лет, напомнили о себе. Кто-то даже давно не живет в Украине, но смотрел матч с Динамо.

Особого настроя не было. Готовились как к обычной игре чемпионата. С выходом на разминку получили кайф от атмосферы на легендарном стадионе, идеальное поле, трибуны близко к нам. Оставалось только играть и получать удовольствие. У меня со стадионом Динамо есть еще крутое воспоминание, когда приезжали играть с Металлистом 1925 в Первой лиге, что во многом стало ключевым в той кампании.

Разница со стадионом в Кропивницком? Если сравнивать с полем, где мы тренируемся, стадион Зирка для нас сравним с Камп Ноу.

Смерть Владимира Сысенка? Для нашего клуба его личность можно сравнить с Лобановским в Динамо или Фергюсоном в МЮ. Владимир Анатольевич покорял честностью и справедливостью, дал многим ребятам шанс пробиться на высокий уровень.

Я думаю, что да, Игоря Тимченко, который работает ассистентом, можно назвать его последовательником. Викторовича смело можно назвать преемником Анатольевича. За полгода в Первой лиге мы все вместе выросли и не хочется так быстро покидать УПЛ.

Скандалы: стадион, игры на тотализатор? Если бы мы играли в Полтаве, даю миллион процентов, что мы не были бы на том месте, где сейчас. Можно сказать, что мы живем по графику наших команд, которые играют в еврокубках. А насчет тотализатора – полная чепуха.

Высказывания Виктора Вацко после исторического успеха с Динамо? Никак не задевает. Если о нас начали говорить, значит мы все делаем правильно. На критику нужно отвечать результатами.

Над чем команде придется работать на сборах? В первую очередь, чтобы не было много травм. Когда все футболисты Полтавы будут в обойме, весной вы увидите более интересную команду.