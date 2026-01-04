Капитан Полтавы: «Если мы идем последними, все говорит само за себя»

Капитан команды Полтава Дмитрий Плахтырь оценил итоги первой части сезона в УПЛ:

«Если мы идем последними, все говорит само за себя. На мой взгляд, в отдельных матчах мы недобрали очки. Где-то судейские ошибки сыграли не в нашу пользу. Ничего страшного. Забрали очки у Кривбасса, Колоса, Динамо.

За полгода мы ни разу не сыграли в оптимальном составе. С каждым туром кто-то прибавлял, кто-то уходил в лазарет. Я уже не верю, что Полтава в УПЛ сможет выступить в оптимальном ключе.

Психология? Раньше мы никогда не сталкивались с подобным. Мы попали в совершенно другие реалии по сравнению с Первой лигой. Было много работы в тренировочном процессе, чтобы психологически не опустить руки.

Соперники качественно готовятся против нас. Максимально нейтрализуют сильные стороны, используют наши слабости. Не так много ребят в нашей команде, кто мог бы похвастаться опытом игры на таком уровне».