ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала убойную фигуру

Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – опубликовала сторис из спортзала, которые привлекли внимание подписчиков.

На фото Третьякова позирует перед зеркалом в стильном спортивном комплекте, демонстрируя подтянутую фигуру, рельефный пресс и отличную физическую форму.

Снимок сделан во время тренировки, что подчеркивает ее дисциплину и работу над собой.

Поклонники отмечают эстетику, уверенность и спортивную форму блогерки, подчеркивая, что такая внешность – результат регулярных тренировок и упорного труда.