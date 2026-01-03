ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала убойную фигуру

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 января 2026, 00:05 | Обновлено 03 января 2026, 00:09
Елизавета Третьякова впечатляет...

Instagram. Елизавета Третьякова

Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова Елизавета Третьякова – опубликовала сторис из спортзала, которые привлекли внимание подписчиков.

На фото Третьякова позирует перед зеркалом в стильном спортивном комплекте, демонстрируя подтянутую фигуру, рельефный пресс и отличную физическую форму.

Снимок сделан во время тренировки, что подчеркивает ее дисциплину и работу над собой.

Поклонники отмечают эстетику, уверенность и спортивную форму блогерки, подчеркивая, что такая внешность – результат регулярных тренировок и упорного труда.

Максим Третьяков Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
trentreznor11
"Кадр зроблено під час тренування, що підкреслює її дисципліну та роботу над собою". Лапченко, ти хоч сам розумієш сенс того, що пишеш? Чи маєш  гостру потребу накрутити побільше красивих (хай навіть беззмістовних) речень?
Логічно ж писати: "Кадр зроблено під час тренування, що підкреслює відсутність у неї дисципліни та надмірне захоплення самою собою."  
