ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала убойную фигуру
Елизавета Третьякова впечатляет...
Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – опубликовала сторис из спортзала, которые привлекли внимание подписчиков.
На фото Третьякова позирует перед зеркалом в стильном спортивном комплекте, демонстрируя подтянутую фигуру, рельефный пресс и отличную физическую форму.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Снимок сделан во время тренировки, что подчеркивает ее дисциплину и работу над собой.
Поклонники отмечают эстетику, уверенность и спортивную форму блогерки, подчеркивая, что такая внешность – результат регулярных тренировок и упорного труда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтинга в хевивейте
Михавко может перебраться в Турцию
Логічно ж писати: "Кадр зроблено під час тренування, що підкреслює відсутність у неї дисципліни та надмірне захоплення самою собою."