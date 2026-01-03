Моуринью готов покинуть Трубина и Судакова ради родного клуба
Жозе не против вернуться в «Челси»
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в «Челси».
По информации Indykaila News, 62-летний специалист готов возглавить лондонский клуб, если его кандидатуру утвердят руководители «синих». Моуринью называет «Челси» своим родным клубом и готов помочь команде в сложный период. Однако в клубе отдают предпочтение тренерам с современными методами работы.
Напомним, португалец уже возглавлял «Челси» в 2004–2007 и 2013–2015 годах. Ранее главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высоко оценил игру украинского защитника Арсения Батагова.
