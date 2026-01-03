Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ПРИТУЛА: «Забарный нарвался на хейт, а Миколенко сказал...»
Другие новости
03 января 2026, 01:32 |
200
0

Сергей ПРИТУЛА: «Забарный нарвался на хейт, а Миколенко сказал...»

Известный волонтер – о донатах украинских игроков

03 января 2026, 01:32 |
200
0
Сергей ПРИТУЛА: «Забарный нарвался на хейт, а Миколенко сказал...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Волонтер Сергей Притула рассказал о донатах от футболистов сборной Украины и их участии в благотворительных инициативах.

«Первое. Я хочу сказать, что Илья – очень достойный человек, который понимает, что он не просто копает мяч. Он сознательный человек. Кроме того, что он выкладывается на футбольном поле – вот кому-кому, а ему упрекнуть как-то язык не поворачивается.

Я позвонил Илье и говорю: «Мы запускаем «Единобор» – нам нужны амбассадоры. Можешь помочь?» Илья открыл банк на 1 млн гривен. Илья нарвался на хейт – для меня неожиданно, для себя неожиданно.

Миколенко, дай ему Бог здоровья, сказал: «Слушайте, я банк, наверное, открывать не буду», но дал деньги. Это тоже вариант. Я хочу поблагодарить и Тему Довбика, который открыл банк, и Сашу Зинченко, и Малиновского, и всех, кто откликнулся.

Открытие футболистом банки – это показать лидерство, неравнодушие и вовлеченность. Это стать проводником к чему-то большому», – сказал Притула.

По теме:
Рома отказалась отдать Довбика в аренду Дженоа, где играет Малиновский
ФОТО. Жена Зинченка показала роскошный отдых в Буковеле
Дубль против Исландии. Малиновский признан УАФ автором лучшего гола 2025
Сергей Притула волонтеры Илья Забарный Артем Довбик Виталий Миколенко Руслан Малиновский Александр Зинченко
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
Бокс | 02 января 2026, 06:42 3
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»

Александр всегда знал, что разделит ринг с Джошуа и Фьюри

Шахтер готов продать своего форварда за 22 млн евро – журналист
Футбол | 02 января 2026, 20:03 8
Шахтер готов продать своего форварда за 22 млн евро – журналист
Шахтер готов продать своего форварда за 22 млн евро – журналист

Интерес к Кауану Элиасу проявляет «Фламенго»

Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Бокс | 02.01.2026, 03:32
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 02.01.2026, 07:22
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Футбол | 03.01.2026, 00:49
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 2
Футбол
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 2
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
01.01.2026, 07:30 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
01.01.2026, 03:21
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем