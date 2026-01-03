Сергей ПРИТУЛА: «Забарный нарвался на хейт, а Миколенко сказал...»

Волонтер Сергей Притула рассказал о донатах от футболистов сборной Украины и их участии в благотворительных инициативах.

«Первое. Я хочу сказать, что Илья – очень достойный человек, который понимает, что он не просто копает мяч. Он сознательный человек. Кроме того, что он выкладывается на футбольном поле – вот кому-кому, а ему упрекнуть как-то язык не поворачивается.

Я позвонил Илье и говорю: «Мы запускаем «Единобор» – нам нужны амбассадоры. Можешь помочь?» Илья открыл банк на 1 млн гривен. Илья нарвался на хейт – для меня неожиданно, для себя неожиданно.

Миколенко, дай ему Бог здоровья, сказал: «Слушайте, я банк, наверное, открывать не буду», но дал деньги. Это тоже вариант. Я хочу поблагодарить и Тему Довбика, который открыл банк, и Сашу Зинченко, и Малиновского, и всех, кто откликнулся.

Открытие футболистом банки – это показать лидерство, неравнодушие и вовлеченность. Это стать проводником к чему-то большому», – сказал Притула.