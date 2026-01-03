Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сандерленд находится в одном матче от повторения рекорда АПЛ
Англия
Сандерленд находится в одном матче от повторения рекорда АПЛ

Среди команд, которые квалифицировались в разное время в АПЛ, только одна имела лучшую серию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок АПЛ Сандерленд сумел на старте сезона 2025/26 не проиграть ни в одном из 10 домашних матчей.

Эта серия является второй рекордной в истории лиги для команд, которые поднялись в АПЛ из второго по рангу дивизиона английского футбола.

Рекорд принадлежит Ипсвичу, который в сезоне 1992/93 совершил серию из 11 домашних матчей без поражений в начале сезона.

Повторить достижение Ипсвича Сандерленд попытается в матче 22-го тура, в котором соперником черных кошек будет Кристал Пэлас.

Самые длинные домашние беспроигрышные серии команд АПЛ с начала сезона, в котором они квалифицировались из второго по рангу дивизиона Англии:

  • 11 – Ипсвич Таун (1992/93)
  • 10 – Сандерленд (2025/26)
  • 9 – Мидлсбро (1998/99)
  • 7 – Сандерленд (1999/00)
  • 7 – Чарльтон Атлетик (2000/01)
  • 7 – Блэкберн Роверс (2001/02)
Сандерленд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика рекорд рейтинг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
