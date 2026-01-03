Полузащитник «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ.

В матче 3-го тура он дважды поразил ворота «Александрии» (4:1). Первый гол он забил на 90-й минуте и вошёл в число авторов самых поздних дублей в чемпионатах Украины.

По этому показателю Гаджиев делит 3–4 места вместе со своим одноклубником Ари Моурой.

Самый поздний дубль в истории оформил Константин Балабанов из «Черноморца», который 4 апреля 2004 года в поединке против «Металлурга» Запорожье свой первый гол забил на 90+1-й минуте.

Недавно полузащитник «Шахтёра» Лука Мейреллиш в матче против «Эпицентра» начал дубль на 85-й минуте.

Читайте также: Лука Мейреллиш оформил один из самых быстрых дублей джокеров в истории УПЛ

Самые поздние дубли (по минуте первого гола) в чемпионатах Украины

Видеообзор матча. Александрия – Металлист 1925 – 1:4

Голы: Жота, 87 – Калюжный, 48, Рашица, 76, Гаджиев, 90, 90+3