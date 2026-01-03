Рамик Гаджиев стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ
В матче 3-го тура хавбек Металлиста 1925 дважды поразил ворота Александрии
Полузащитник «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ.
В матче 3-го тура он дважды поразил ворота «Александрии» (4:1). Первый гол он забил на 90-й минуте и вошёл в число авторов самых поздних дублей в чемпионатах Украины.
По этому показателю Гаджиев делит 3–4 места вместе со своим одноклубником Ари Моурой.
Самый поздний дубль в истории оформил Константин Балабанов из «Черноморца», который 4 апреля 2004 года в поединке против «Металлурга» Запорожье свой первый гол забил на 90+1-й минуте.
Недавно полузащитник «Шахтёра» Лука Мейреллиш в матче против «Эпицентра» начал дубль на 85-й минуте.
Самые поздние дубли (по минуте первого гола) в чемпионатах Украины
Видеообзор матча. Александрия – Металлист 1925 – 1:4
Голы: Жота, 87 – Калюжный, 48, Рашица, 76, Гаджиев, 90, 90+3
