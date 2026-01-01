Во время межсезонья Буковина проведет 11 спаррингов. Известны соперники

Как стало известно Sport.ua, лидер Первой лиги – «Буковина» запланировал провести во время подготовки ко второй части сезона 11 спаррингов – почти все на Закарпатье.

По имеющейся информации, подопечные Сергея Шищенко вернутся из отпуска 20 января, затем отправятся на сбор в Закарпатье. Четвертого февраля их соперником будет молодежный состав «Металлиста 1925», через три дня – «Феникс-Мариуполь», а 11-го – «Ужгород». С элитной «Полтавой» буковинцы будут выяснять отношения 13 февраля, а 14-го – с «Прикарпатьем-Благо». Завершат этот этап подготовки черновчане матчами с «Металлистом» (21 февраля), «Куликовом-Белкой» и «Вильхивцами» соответственно 25 и 26 февраля.

Далее буковинцы будут целенаправленно готовиться к четвертьфиналу Кубка Украины с ЛНЗ (базовая дата – 4 марта).

На заключительном сборе запланировано два контрольных матча: 10 марта – с «Пробоем», а последний соперник 14 марта еще уточняется.

Поскольку буковинцы хорошо укомплектованы, от них не следует ожидать активности на трансферном рынке, и поэтому основное внимание будет сосредоточено на тренировочном процессе.

В настоящий момент в активе черновецких футболистов 48 очков, и они уверенно возглавляют турнирную таблицу в Первой лиге.