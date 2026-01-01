Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Во время межсезонья Буковина проведет 11 спаррингов. Известны соперники
Украина. Первая лига
Во время межсезонья Буковина проведет 11 спаррингов. Известны соперники

Черновицкая команда не будет активной на трансферном рынке

Во время межсезонья Буковина проведет 11 спаррингов. Известны соперники
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, лидер Первой лиги – «Буковина» запланировал провести во время подготовки ко второй части сезона 11 спаррингов – почти все на Закарпатье.

По имеющейся информации, подопечные Сергея Шищенко вернутся из отпуска 20 января, затем отправятся на сбор в Закарпатье. Четвертого февраля их соперником будет молодежный состав «Металлиста 1925», через три дня – «Феникс-Мариуполь», а 11-го – «Ужгород». С элитной «Полтавой» буковинцы будут выяснять отношения 13 февраля, а 14-го – с «Прикарпатьем-Благо». Завершат этот этап подготовки черновчане матчами с «Металлистом» (21 февраля), «Куликовом-Белкой» и «Вильхивцами» соответственно 25 и 26 февраля.

Далее буковинцы будут целенаправленно готовиться к четвертьфиналу Кубка Украины с ЛНЗ (базовая дата – 4 марта).

На заключительном сборе запланировано два контрольных матча: 10 марта – с «Пробоем», а последний соперник 14 марта еще уточняется.

Поскольку буковинцы хорошо укомплектованы, от них не следует ожидать активности на трансферном рынке, и поэтому основное внимание будет сосредоточено на тренировочном процессе.

В настоящий момент в активе черновецких футболистов 48 очков, и они уверенно возглавляют турнирную таблицу в Первой лиге.

инсайд Буковина Черновцы Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Artem_Ponomar
скромно але головне щоб результат продовжував бути
Ответить
0
Victor673256ua
Теперішнім складом команда спокійно дограє сезон та вийде в УПЛ. А вже влітку мабуть будуть трансфери.
Ответить
0
