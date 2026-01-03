Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Полесье ищут новые команды для двух легионеров, которые не нужны Ротаню
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 03:17 | Обновлено 03 января 2026, 03:25
Мустафаев может отправиться в Сумгаит, а Луифер возвращается из Черноморца

03 января 2026, 03:17 | Обновлено 03 января 2026, 03:25
ФК Полесье. Эмиль Мустафаев

Житомирский клуб Полесье планирует найти новые команды для двух легионеров, которые не нужны главному тренеру Руслану Ротаню.

Среди кандидатов на уход в аренду – Эмиль Мустафаев, который может перейти в азербайджанский Сумгаит.

Из Черноморца, вероятно, в Полесье вернется из аренды Луифера Эрнандеса. Венесуэльский нападающий в первом круге отметился 3 голами и 2 ассистами в 14 матчах, после чего привлек внимание клубов Южной Америки.

Главным претендентом на трансфер Луифера является колумбийский клуб Кукута Депортиво. Стороны обсуждают аренду с возможностью выкупа контракта.

По теме:
Источник: клуб УПЛ интересуется форвардом Буркина-Фасо, играющим в Латвии
Рома отказалась отдать Довбика в аренду Дженоа, где играет Малиновский
Это Балаков или Батаков? Моуриньо опроверг слухи о Батагове в Бенфике
Эмиль Мустафаев Луифер Эрнандес Полесье Житомир Руслан Ротань трансферы трансферы УПЛ Черноморец Одесса аренда игрока Сумгаит чемпионат Азербайджана по футболу чемпионат Колумбии по футболу
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
