В Полесье ищут новые команды для двух легионеров, которые не нужны Ротаню
Мустафаев может отправиться в Сумгаит, а Луифер возвращается из Черноморца
Житомирский клуб Полесье планирует найти новые команды для двух легионеров, которые не нужны главному тренеру Руслану Ротаню.
Среди кандидатов на уход в аренду – Эмиль Мустафаев, который может перейти в азербайджанский Сумгаит.
Из Черноморца, вероятно, в Полесье вернется из аренды Луифера Эрнандеса. Венесуэльский нападающий в первом круге отметился 3 голами и 2 ассистами в 14 матчах, после чего привлек внимание клубов Южной Америки.
Главным претендентом на трансфер Луифера является колумбийский клуб Кукута Депортиво. Стороны обсуждают аренду с возможностью выкупа контракта.
