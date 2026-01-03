В Полесье ищут новые команды для двух легионеров, которые не нужны Ротаню

Житомирский клуб Полесье планирует найти новые команды для двух легионеров, которые не нужны главному тренеру Руслану Ротаню.

Среди кандидатов на уход в аренду – Эмиль Мустафаев, который может перейти в азербайджанский Сумгаит.

Из Черноморца, вероятно, в Полесье вернется из аренды Луифера Эрнандеса. Венесуэльский нападающий в первом круге отметился 3 голами и 2 ассистами в 14 матчах, после чего привлек внимание клубов Южной Америки.

Главным претендентом на трансфер Луифера является колумбийский клуб Кукута Депортиво. Стороны обсуждают аренду с возможностью выкупа контракта.