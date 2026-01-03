Конте удержался на 1-м месте среди тренеров Челси с наибольшим % побед
Энцо Мареска разместился на 6-м месте данного рейтинга синих
Антонио Конте после увольнения Энцо Марески с поста главного тренера Челси продолжает лидировать среди всех руководителей в истории синих (которые возглавляли клуб не менее чем в 50 матчах) по проценту выигранных поединков (67%).
Мареска в 57 матчах одержал 49% побед (6-е место).
В тройку рекордсменов среди тренеров Челси по данному показателю, кроме Конте, входят португалец Жозе Моуринью (66%) и Карло Анчелотти (63%).
Интересным фактом является то, что в топ-10 этого рейтинга входят сразу 5 итальянских специалистов.
Топ-10 тренеров Челси с наибольшим процентом выигранных матчей (минимум 50 игр):
- 67% – Антонио Конте (Италия), 76 матчей
- 66% – Жозе Моуринью (Португалия), 211 матчей
- 63% – Карло Анчелотти (Италия), 76 матчей
- 55% – Томас Тухель (Германия), 63 матча
- 52% – Клаудио Раньери (Италия), 146 матчей
- 49% – Энцо Мареска (Италия), 57 матчей
- 47% – Джанлука Виалли (Италия), 94 матча
- 47% – Руд Гуллит (Нидерланды), 63 матча
- 43% – Фрэнк Лэмпард (Англия), 66 матчей
- 31% – Гленн Ходдл (Англия), 122 матча
