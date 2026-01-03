Конте удержался на 1-м месте среди тренеров Челси с наибольшим % побед

Антонио Конте после увольнения Энцо Марески с поста главного тренера Челси продолжает лидировать среди всех руководителей в истории синих (которые возглавляли клуб не менее чем в 50 матчах) по проценту выигранных поединков (67%).

Мареска в 57 матчах одержал 49% побед (6-е место).

В тройку рекордсменов среди тренеров Челси по данному показателю, кроме Конте, входят португалец Жозе Моуринью (66%) и Карло Анчелотти (63%).

Интересным фактом является то, что в топ-10 этого рейтинга входят сразу 5 итальянских специалистов.

Топ-10 тренеров Челси с наибольшим процентом выигранных матчей (минимум 50 игр):