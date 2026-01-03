Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Конте удержался на 1-м месте среди тренеров Челси с наибольшим % побед

Энцо Мареска разместился на 6-м месте данного рейтинга синих

Конте удержался на 1-м месте среди тренеров Челси с наибольшим % побед
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Антонио Конте после увольнения Энцо Марески с поста главного тренера Челси продолжает лидировать среди всех руководителей в истории синих (которые возглавляли клуб не менее чем в 50 матчах) по проценту выигранных поединков (67%).

Мареска в 57 матчах одержал 49% побед (6-е место).

В тройку рекордсменов среди тренеров Челси по данному показателю, кроме Конте, входят португалец Жозе Моуринью (66%) и Карло Анчелотти (63%).

Интересным фактом является то, что в топ-10 этого рейтинга входят сразу 5 итальянских специалистов.

Топ-10 тренеров Челси с наибольшим процентом выигранных матчей (минимум 50 игр):

  • 67% – Антонио Конте (Италия), 76 матчей
  • 66% – Жозе Моуринью (Португалия), 211 матчей
  • 63% – Карло Анчелотти (Италия), 76 матчей
  • 55% – Томас Тухель (Германия), 63 матча
  • 52% – Клаудио Раньери (Италия), 146 матчей
  • 49% – Энцо Мареска (Италия), 57 матчей
  • 47% – Джанлука Виалли (Италия), 94 матча
  • 47% – Руд Гуллит (Нидерланды), 63 матча
  • 43% – Фрэнк Лэмпард (Англия), 66 матчей
  • 31% – Гленн Ходдл (Англия), 122 матча
