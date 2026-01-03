ФОТО. Жена Зинченка показала роскошный отдых в Буковеле

Жена футболиста лондонского «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александра Зинченко – Влада Зинченко – поделилась серией атмосферных фото с семейного отдыха в Буковеле.

На снимках Влада вместе с дочерьми наслаждается зимними Карпатами – прогулками по заснеженному лесу и семейным отдыхом в горах.

Трогательные кадры с дочерьми вызвали множество теплых комментариев от подписчиков.

Поклонники отметили уютную атмосферу, стильные зимние образы и искренние эмоции, которыми наполнены фото с отдыха в Буковеле.