03 января 2026, 01:34
ФОТО. Жена Зинченка показала роскошный отдых в Буковеле

Зимняя сказка в Карпатах: семейный отдых Влады Зинченко

ФОТО. Жена Зинченка показала роскошный отдых в Буковеле
Instagram. Влада Зинченко

Жена футболиста лондонского «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александра Зинченко Влада Зинченко – поделилась серией атмосферных фото с семейного отдыха в Буковеле.

На снимках Влада вместе с дочерьми наслаждается зимними Карпатами – прогулками по заснеженному лесу и семейным отдыхом в горах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Трогательные кадры с дочерьми вызвали множество теплых комментариев от подписчиков.

Поклонники отметили уютную атмосферу, стильные зимние образы и искренние эмоции, которыми наполнены фото с отдыха в Буковеле.

фото Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко lifestyle Ноттингем Форест сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram




