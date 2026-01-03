ФОТО. Жена Зинченка показала роскошный отдых в Буковеле
Зимняя сказка в Карпатах: семейный отдых Влады Зинченко
Жена футболиста лондонского «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александра Зинченко – Влада Зинченко – поделилась серией атмосферных фото с семейного отдыха в Буковеле.
На снимках Влада вместе с дочерьми наслаждается зимними Карпатами – прогулками по заснеженному лесу и семейным отдыхом в горах.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Трогательные кадры с дочерьми вызвали множество теплых комментариев от подписчиков.
Поклонники отметили уютную атмосферу, стильные зимние образы и искренние эмоции, которыми наполнены фото с отдыха в Буковеле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец в восторге от Батагова
Александр всегда знал, что будет драться с Джошуа и Фьюри