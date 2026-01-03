Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок Челси стал «рекордсменом» 2025 года по количеству желтых карт
03 января 2026, 01:49
Игрок Челси стал «рекордсменом» 2025 года по количеству желтых карт

Учитывались выступления футболистов в топ-15 лигах и за национальные сборные

Игрок Челси стал «рекордсменом» 2025 года по количеству желтых карт
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

Полузащитник Челси и сборной Эквадора Мойсес Кайседо получил наибольшее количество желтых карточек в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная) среди игроков топ-15 лиг.

В пассиве эквадорца 23 горчичника за календарный год.

Вторым в данном рейтинге стал игрок АЗ и сборной Нидерландов Воутер Гус (20), третьим – футболист Спортинга и сборной Дании Мортен Юльманн (19).

Игроки топ-15 лиг с наибольшим количеством желтых карточек в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная):

  • 23 – Мойсес Кайседо (Челси, сборная Эквадора)
  • 20 – Воутер Гус (АЗ, сборная Нидерландов)
  • 19 – Мортен Юльманн (Спортинг, сборная Дании)
  • 18 – Альваро Каррерас (Бенфика, Реал)
  • 18 – Иван Суньич (Пафос, сборная Боснии и Герцеговины)
  • 17 – Тиаго Нусс (ОФИ)
  • 17 – Хосе Кармона (Севилья, сборная Испании)
  • 17 – Конрад Лаймер (Бавария, сборная Австрии)
  • 16 – Исмаил Юксек (Фенербахче, сборная Турции)
  • 16 – Харалампос Харалампус (Омония, Арис, сборная Кипра)
Мойсес Кайседо рейтинг предупреждение (желтая карточка) статистика Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
