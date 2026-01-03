Игрок Челси стал «рекордсменом» 2025 года по количеству желтых карт

Полузащитник Челси и сборной Эквадора Мойсес Кайседо получил наибольшее количество желтых карточек в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная) среди игроков топ-15 лиг.

В пассиве эквадорца 23 горчичника за календарный год.

Вторым в данном рейтинге стал игрок АЗ и сборной Нидерландов Воутер Гус (20), третьим – футболист Спортинга и сборной Дании Мортен Юльманн (19).

Игроки топ-15 лиг с наибольшим количеством желтых карточек в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная):