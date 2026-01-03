Англия03 января 2026, 01:49 |
Игрок Челси стал «рекордсменом» 2025 года по количеству желтых карт
Учитывались выступления футболистов в топ-15 лигах и за национальные сборные
Полузащитник Челси и сборной Эквадора Мойсес Кайседо получил наибольшее количество желтых карточек в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная) среди игроков топ-15 лиг.
В пассиве эквадорца 23 горчичника за календарный год.
Вторым в данном рейтинге стал игрок АЗ и сборной Нидерландов Воутер Гус (20), третьим – футболист Спортинга и сборной Дании Мортен Юльманн (19).
Игроки топ-15 лиг с наибольшим количеством желтых карточек в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная):
- 23 – Мойсес Кайседо (Челси, сборная Эквадора)
- 20 – Воутер Гус (АЗ, сборная Нидерландов)
- 19 – Мортен Юльманн (Спортинг, сборная Дании)
- 18 – Альваро Каррерас (Бенфика, Реал)
- 18 – Иван Суньич (Пафос, сборная Боснии и Герцеговины)
- 17 – Тиаго Нусс (ОФИ)
- 17 – Хосе Кармона (Севилья, сборная Испании)
- 17 – Конрад Лаймер (Бавария, сборная Австрии)
- 16 – Исмаил Юксек (Фенербахче, сборная Турции)
- 16 – Харалампос Харалампус (Омония, Арис, сборная Кипра)
