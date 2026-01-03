Вернидуб подписал соглашение с Нефтчи о возможных связях с командами россии

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб недавно возглавил азербайджанский клуб «Нефтчи».

По информации источника, в соглашении с командой в контракте тренера прописан пункт – вся работа, которая подконтрольна ему, позволяет избегать любой коммуникации с российскими клубами. Речь идет о трансферах и возможных товарищеских спаррингах с клубами рф.

Недавно Юрий Вернидуб возглавил азербайджанский «Нефтчи». Ранее появилась информация, что «Нефтчи» направил официальный запрос в соответствующие инстанции в Украине для получения Вернидубом и его помощниками государственного разрешения на выезд для работы за рубежом.