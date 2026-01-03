Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вернидуб подписал соглашение с Нефтчи о возможных связях с командами россии
03 января 2026, 03:02 | Обновлено 03 января 2026, 03:11
Вернидуб подписал соглашение с Нефтчи о возможных связях с командами россии

Тренер ограничил любые подобные контакты в своей сфере

Вернидуб подписал соглашение с Нефтчи о возможных связях с командами россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб недавно возглавил азербайджанский клуб «Нефтчи».

По информации источника, в соглашении с командой в контракте тренера прописан пункт – вся работа, которая подконтрольна ему, позволяет избегать любой коммуникации с российскими клубами. Речь идет о трансферах и возможных товарищеских спаррингах с клубами рф.

Недавно Юрий Вернидуб возглавил азербайджанский «Нефтчи». Ранее появилась информация, что «Нефтчи» направил официальный запрос в соответствующие инстанции в Украине для получения Вернидубом и его помощниками государственного разрешения на выезд для работы за рубежом.

По теме:
В Полесье ищут новые команды для двух легионеров, которые не нужны Ротаню
Выгодное предложение. Клуб УПЛ продает форварда в Африку
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»
Нефтчи Баку Юрий Вернидуб чемпионат Азербайджана по футболу ТаТоТаке
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
