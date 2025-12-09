Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Иностранный клуб просил Украину разрешить тренеру выехать за границу
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 00:11
Иностранный клуб просил Украину разрешить тренеру выехать за границу

Вернидуб возглавит «Нефтчи»

Иностранный клуб просил Украину разрешить тренеру выехать за границу
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб возглавит азербайджанский «Нефтчи».

По информации ТаТоТаке, «Нефтчи» направил официальный запрос в соответствующие инстанции в Украине для получения Вернидубом и его помощниками государственного разрешения на выезд для работы за границей.

Тренеру 22 января исполняется 60 лет и он теряет статус военнообязанного.

Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал лучшего коуча в Украинской Премьер-лиге. Специалист расхвалил Виталия Пономарева, который возглавляет ЛНЗ.

Нефтчи Баку Юрий Вернидуб назначение тренера чемпионат Азербайджана по футболу ТаТоТаке
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Spaceman
Та кому цей заробітчанин потрібен? 
