Иностранный клуб просил Украину разрешить тренеру выехать за границу
Вернидуб возглавит «Нефтчи»
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб возглавит азербайджанский «Нефтчи».
По информации ТаТоТаке, «Нефтчи» направил официальный запрос в соответствующие инстанции в Украине для получения Вернидубом и его помощниками государственного разрешения на выезд для работы за границей.
Тренеру 22 января исполняется 60 лет и он теряет статус военнообязанного.
Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал лучшего коуча в Украинской Премьер-лиге. Специалист расхвалил Виталия Пономарева, который возглавляет ЛНЗ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В решающем матче сборная Польши переиграла команду Мексики со счетом 3:1
Дубль оформил Бруну Фернандеш, по голу забили Бриан Мбемо и Мэйсон Маунт