Иностранный клуб просил Украину разрешить тренеру выехать за границу

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб возглавит азербайджанский «Нефтчи».

По информации ТаТоТаке, «Нефтчи» направил официальный запрос в соответствующие инстанции в Украине для получения Вернидубом и его помощниками государственного разрешения на выезд для работы за границей.

Тренеру 22 января исполняется 60 лет и он теряет статус военнообязанного.

Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал лучшего коуча в Украинской Премьер-лиге. Специалист расхвалил Виталия Пономарева, который возглавляет ЛНЗ.