ФОТО. Умер молодой футболист. Перенесены все матчи
Корк Сити сообщил о смерти Алана Нейгла
Футбольный клуб «Корк Сити» сообщил о глубокой скорби в связи с трагической смертью бывшего воспитанника академии Алана Нейгла.
О кончине молодого футболиста первым сообщил его бывший клуб «Каслвью», отметив, что Нейгл был талантливым игроком, представлявшим команду на школьном уровне, а затем в юниорской и Мюнстерской старшей лигах.
Благодаря своему потенциалу он перешел в «Корк Сити», где высоко ценился тренерами и партнерами.
В «Корк Сити» напомнили, что Алан присоединился к клубу в 2017 году на уровне U-15, провел там четыре года и выступал за команды U-17 и U-19. В клубе подчеркнули, что его будет не хватать всем, кто с ним работал и играл.
Слова соболезнования семье Нейглов выразили и другие футбольные клубы региона. В знак уважения к памяти Алана «Каслвью» перенес все матчи во всех возрастных категориях на эти выходные.
Там насправді написано "оголосив про перенесення всіх своїх матчів у всіх вікових категоріях, запланованих на ці вихідні". Тобто у ці вихідні матчів не буде. Абсолютно протилежне! ... Так, це тобі не про цицьки з дупами писати...