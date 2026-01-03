ФОТО. Умер молодой футболист. Перенесены все матчи

Футбольный клуб «Корк Сити» сообщил о глубокой скорби в связи с трагической смертью бывшего воспитанника академии Алана Нейгла.

О кончине молодого футболиста первым сообщил его бывший клуб «Каслвью», отметив, что Нейгл был талантливым игроком, представлявшим команду на школьном уровне, а затем в юниорской и Мюнстерской старшей лигах.

Благодаря своему потенциалу он перешел в «Корк Сити», где высоко ценился тренерами и партнерами.

В «Корк Сити» напомнили, что Алан присоединился к клубу в 2017 году на уровне U-15, провел там четыре года и выступал за команды U-17 и U-19. В клубе подчеркнули, что его будет не хватать всем, кто с ним работал и играл.

Слова соболезнования семье Нейглов выразили и другие футбольные клубы региона. В знак уважения к памяти Алана «Каслвью» перенес все матчи во всех возрастных категориях на эти выходные.