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  4. Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Лига наций
23 марта 2025, 10:34 |
2370
0

Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций

Артем верит в нашу национальную команду

23 марта 2025, 10:34 |
2370
0
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился ожиданиями от второго матча Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций.

– Давайте поговорим о ближайшем матче сборной Украины. Что думаете об ответной игре нашей команды против Бельгии?

– Запас у нас хороший. Благо, 3:1 в нашу пользу. Много читаю, что сейчас сравнивают этот матч с Францией. Но Франция была в разы сильнее нынешней Бельгии. Ребятам я желаю только удачи и победы. Я верю, что у них все получится. Удачи сегодня!

– Какой счет прогнозируете?

– Рискну поставить на 1:1.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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