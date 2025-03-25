Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер сборной Украины выбыл до конца сезона из-за травмы
Англия
25 марта 2025, 13:21 |
1089
1

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер сборной Украины выбыл до конца сезона из-за травмы

Повреждение Максима Таловерова оказалось слишком серьезным

25 марта 2025, 13:21 |
1089
1
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер сборной Украины выбыл до конца сезона из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник английского «Плимута» Максим Таловеров выбыл до завершения сезона 2024/25, сообщает главный тренер «Плимута» Мирон Муслич.

Отмечается, что причиной этому стала травма колена, которую 24-летний футболист получил в последнем матче за клуб и из-за которой ему пришлось покинуть лагерь национальной сборной Украины.

Максим Таловеров присоединился к «Плимуту» зимой 2025 года и за это время успел провести 11 поединков за первую команду клуба, отметившись 2 забитыми мячами, в том числе памятным в ворота «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

По теме:
Опытный форвард Ворсклы может пропустить игру против Кривбасса
У Карпат возникли проблемы с защитниками
У Индзаги проблемы. Два лидера Интера пропустят ближайшие матчи
Максим Таловеров травма травма колена Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Бокс | 24 марта 2025, 23:40 1
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»

Промоутер Дюбуа уверен в победе британца

Украденные возможности. Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции
Футбол | 25 марта 2025, 13:00 5
Украденные возможности. Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции
Украденные возможности. Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции

Ранее это дело стоило швейцарцу поста президента ФИФА, а француз так и не смог стать его преемником

Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Футбол | 25.03.2025, 07:27
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии
Футбол | 24.03.2025, 19:23
Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии
Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Футбол | 25.03.2025, 09:11
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Погані новини для Плімута. Шансів на порятунок все менше.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
24.03.2025, 01:54 4
Футбол
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 15
Футбол
Александр УСИК: «Он очень опасный боксер»
Александр УСИК: «Он очень опасный боксер»
24.03.2025, 03:07
Бокс
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
23.03.2025, 10:34 7
Футбол
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
25.03.2025, 07:48 20
Футбол
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
24.03.2025, 00:23
Футбол
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
23.03.2025, 20:08 28
Теннис
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
24.03.2025, 11:41 7
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем