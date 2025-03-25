ОФИЦИАЛЬНО. Легионер сборной Украины выбыл до конца сезона из-за травмы

Украинский защитник английского «Плимута» Максим Таловеров выбыл до завершения сезона 2024/25, сообщает главный тренер «Плимута» Мирон Муслич.

Отмечается, что причиной этому стала травма колена, которую 24-летний футболист получил в последнем матче за клуб и из-за которой ему пришлось покинуть лагерь национальной сборной Украины.

Максим Таловеров присоединился к «Плимуту» зимой 2025 года и за это время успел провести 11 поединков за первую команду клуба, отметившись 2 забитыми мячами, в том числе памятным в ворота «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка Англии.